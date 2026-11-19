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¡Prepárense, que ya se armó el chismecito musical del año! La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación soltó las nominaciones para la edición 69 de los premios Grammy este lunes, y la cosa ya está que arde. De entrada, ¡un bombazo! Por primera vez en la historia, las seis artistas con más nominaciones son todas mujeres. ¡Eso es empoderamiento del bueno!

Pero donde se puso picante la cosa fue con las cinco categorías nuevas que la Academia estrenó este año, y la que más dio que hablar es la de Interpretación de Música Pop Asiática. La idea era celebrar los lanzamientos de K-pop, J-pop, C-pop y todo el rollo, pero no a todos les cayó bien. Algunos fans felices, obvio, pero otros la vieron como una especie de barrera racial, como una forma de encasillar a los intérpretes asiáticos.

Y como era de esperarse, la polémica no tardó en llegar. La potencia del K-pop, BTS, dijo que no presentaría su música para consideración. ¿El resultado? Cero nominaciones este año para ellos. ¡Ay, qué fuerte! Es que, seamos sinceros, BTS ha sido nominado cinco veces y nunca se llevó un Grammy. De hecho, ningún grupo de K-pop había ganado uno hasta 2026, cuando "Golden" de "KPop Demon Hunters" se llevó el trofeo a mejor canción para medios visuales. ¿Será que ya se cansaron del ninguneo?

A pesar del drama, la Academia de la Grabación, después de consultar con expertos y artistas, decidió seguir adelante con la categoría. Y no solo BTS se hizo a un lado; el súper grupo Stray Kids también dijo “paso”. Pero no todo fue boicot, la boy band filipina SB19 y el grupo femenino BINI salieron a apoyar la categoría, ¡y la cosa les salió bien! Ambos consiguieron nominaciones por sus canciones “Visa” y “Unang Kilig”, respectivamente.

En la competencia de la nueva categoría están ellos y un montón de talentos más, como “Yes” de la japonesa LiSA, “Sunset Kiss” de la banda japonesa de kawaii metal Babymetal con Polyphia, y dos grupos femeninos de K-pop que la están rompiendo: “404 (New Era)” de KiiiKiii y “Bang Bang” de IVE. Pero lo que nos dejó con la ceja levantada es la ausencia de pesos pesados del K-pop como Hearts2Hearts con “Rude!” o BigBang con “BiiiG”, que tuvieron temazos este año. Las cuatro compañías coreanas más grandes (YG, HYBE, SM y JYP) tampoco tienen artistas nominados en esta categoría.

Pero dejando el chismecito de la categoría asiática, ¡nuestra JENNIE de BLACKPINK está brillando con luz propia! La cantante consiguió sus primeras nominaciones en las categorías principales, siguiendo los pasos de su compañera Rosé, que ya había sido nominada tres veces en 2025. JENNIE celebra dos nominaciones por “Dracula”, su exitosa colaboración con Tame Impala. Este temazo compite por Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo, después de volverse un fenómeno mundial y llegar al quinto puesto del Billboard Hot 100. ¡Qué orgullo!

Los Premios Grammy 2027 se vienen con todo el 7 de febrero, a las siete de la tarde hora del Este, en vivo por ABC (¡la primera vez desde 1972!) desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles. Y para los que somos más de streaming, Disney+ y Hulu nos tienen cubiertos. ¿Ustedes creen que JENNIE se llevará el Grammy a casa?