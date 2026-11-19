Espectáculos

¡Atención, fanaticada! El evento de belleza más esperado del año ya tiene fecha y nuestras reinas latinas están listas para darlo todo. La 75.ª edición de Miss Universe se transmitirá el martes 24 de noviembre de 2026, y promete ser una noche de esas que nos tienen pegados a la pantalla, celebrando la belleza, el talento y toda la diversidad cultural que Latinoamérica tiene para ofrecer. La transmisión llegará tanto a Estados Unidos como a América Latina.

Este año, la presencia latina en la competencia es, como siempre, súper fuerte. ¡Y agárrense fuerte, Bolivia! Nuestra Valeria Mena es la candidata que nos representará y sabemos que se la jugará con todo para traer esa corona a casa. Con ella, un grupo de capísimas más se suman a la batalla por el título de Miss Universe, dispuestas a dejar el alma en cada pasarela y en cada respuesta.

Aquí la lista completa de las reinas latinas que ya nos tienen con el corazón en la mano, esperando verlas brillar:

Miss Argentina: Daiana Pereyra

Miss Bolivia: Valeria Mena

Miss Brasil: Marcella Kozinski

Miss Chile: Dominga López

Miss Colombia: María Alejandra López

Miss Costa Rica: Mariale Acosta

Miss Cuba: Mia Dio

Miss Ecuador: Dalia Bucaram

Miss El Salvador: Sofía Córdova

Miss Guatemala: María Adelina Castillo

Miss Honduras: Luisa Paola Pineda

Miss México: María Vargas

Miss Nicaragua: Jasmine Blandford

Miss Panamá: Gabriela González del Valle

Miss Paraguay: Gretha Matiauda

Miss Perú: Luren Márquez

Miss Puerto Rico: Jennifer Barreto

Miss España: Susana Medina

Miss República Dominicana: Melissa Núñez

Miss Uruguay: Lucía Piñeyro

Miss Venezuela: Clara Vegas

El show estará conducido por los talentosos Jacky Bracamontes y Carlos Adyan, quienes seguro le pondrán ese toque de chispa que tanto nos gusta. Además, nos cuentan que las candidatas ya están disfrutando de la gastronomía puertorriqueña, ¡así que al menos ya están bien alimentadas para la competencia! También habrá una cobertura especial para que no nos perdamos ni un detalle.

¿Dónde y cuándo puedes ver todo este despliegue de glamour? La transmisión en vivo de costa a costa será el martes 24 de noviembre de 2026 a las 7pm/6c en Estados Unidos, y simultáneamente por Peacock. Para toda América Latina, la cita es por la señal de cable internacional y también estará disponible en el servicio de streaming Universal+. Y para los que viven pegados a las redes, pueden seguir todas las últimas noticias y contenido exclusivo usando el hashtag #MissUniverso en YouTube, Facebook, X e Instagram. ¡Que empiece el conteo regresivo!