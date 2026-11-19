Espectáculos

Algunas de las figuras más grandes de la música y el entretenimiento han unido fuerzas por una causa solidaria que nos hace aplaudir de pie. Phil Collins, Paul McCartney, Mick Jagger, Elton John, Ringo Starr, Robert Plant, Annie Lennox, y estrellas de Hollywood como George Clooney y Al Pacino, están aportando objetos personales y recuerdos de sus impresionantes carreras para una subasta benéfica.

Estas figuras icónicas, como Phil Collins, conocido por su trayectoria como baterista y luego vocalista de Genesis, y por su exitosa carrera solista; Paul McCartney, el legendario exintegrante de The Beatles; y Mick Jagger, el imparable vocalista de The Rolling Stones, han sido parte de la historia musical por décadas. Ahora, sus tesoros buscan nuevos dueños en una iniciativa que arrancó sus ofertas por internet el 29 de octubre y tiene su jornada principal hoy, 19 de noviembre, en Los Ángeles, Estados Unidos. La subasta, a cargo de Julien’s Auctions, celebra los 50 años de The King's Trust, una organización que apoya a jóvenes en situaciones difíciles con oportunidades de educación, capacitación y empleo. ¡Pura solidaridad que da gusto!

El archivo Collins: Piezas de un genio

El gran protagonista de esta subasta es, sin duda, el archivo personal de Phil Collins, que es como un museo portátil de su carrera entre 1980 y 1995. El artista británico, que ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026, está poniendo a la venta desde prendas emblemáticas hasta letras escritas a mano. Aquí hay de todo un poco para los seguidores más fieles.

Entre los objetos más codiciados está el abrigo de tweed que usó en el videoclip de “Both Sides of the Story” en 1993, con un valor estimado entre US$ 3.000 y US$ 5.000. También se rematarán una camisa de una sesión fotográfica de 1985 (entre US$ 2.000 y US$ 3.000), unos pantalones a rayas de un concierto en 1987 (entre US$ 2.000 y US$ 3.000) y hasta una corbata de una presentación en 1982. ¡Imaginen tener esas joyitas en casa!

El catálogo sigue con unos tiradores de 1983, un traje a rayas que Collins vistió en su aparición en la serie Miami Vice en 1985 (valor estimado entre US$ 2.500 y US$ 3.500), y ojo aquí, ¡el conjunto de ropa que usó en el histórico concierto Live Aid ese mismo año! Este último podría irse por entre US$ 60.000 y US$ 80.000. Para los que aman los detalles, también hay letras manuscritas de “That's All” de Genesis (entre US$ 6.000 y US$ 8.000), un parche de batería Remo firmado y hasta el certificado de su nominación al Grammy por “Two Hearts” en 1988.

Según Jill Collins, quien ayudó a organizar la selección de artículos, la celebración del aniversario de The King's Trust fue la oportunidad perfecta para compartir estos recuerdos. Y es que la relación de Phil Collins con la organización viene de lejos: desde 1982, cuando participó en el primer concierto de rock de The Prince's Trust (como se conocía antes), hasta ser su primer embajador. ¡Un capo con un corazón de oro!

De íconos del rock a estrellas de Hollywood: Más tesoros

Pero Phil Collins no es el único que ha abierto su baúl de recuerdos. Otros grandes de la música también aportaron sus joyas. Paul McCartney nos trae un par de botas Chelsea negras, esas que usó en el Jubileo de Diamante de la reina Isabel II en 2012. ¿El precio estimado? Entre US$ 4.000 y US$ 6.000. ¡Unas botas con historia que valen su peso en oro!

Mick Jagger, el rey del escenario, subasta una camisa diseñada por Jane Hayward y Owen Gastor, que lució en los conciertos de los Rolling Stones en Estocolmo y Hamburgo en 2017. Esta prenda está valuada entre US$ 5.000 y US$ 7.000. ¡Seguro habrá pugna por ella!

La lista de ítems sigue sumando glamour con unos anteojos de sol de Elton John con cristales rosados, valuados entre US$ 600 y US$ 800. También hay una guitarra eléctrica Manson firmada por los tres integrantes de Muse, vinculada a su gira Drones World Tour 2015/2016, que podría alcanzar entre US$ 1.000 y US$ 2.000. Y para rematar, Robert Plant, de Led Zeppelin, aportó un reconocimiento multiplatino por las ventas del DVD que su banda publicó en 2003, y Mark Knopfler una guitarra Fender. Con tanta historia y tanto dinero en juego, ¿qué se llevarían ustedes si tuvieran la billetera ilimitada?