Espectáculos

José María Listorti no se aguantó las críticas de Laura Ubfal sobre su humor y salió a defender su trayectoria con uñas y dientes. El presentador, que anda a mil con horas de radio diarias y participaciones en Blender, admitió que obvio, como humano, puede meter la pata con un chiste.

Además, rechazó de plano que lo tilden de “cancelable” o que quieran reducir su carrera a un simple comentario que, según él, fue solo un desliz. ¡No es para tanto, pues!

Para Listorti, la verdad de la milanesa es que a Ubfal nunca le cayó en gracia el humor de Videomatch. Y no se guardó nada al decir que, para cierta crítica “intelectual”, el humor popular es de segunda categoría. “Nosotros hacemos humor popular”, afirmó, recordando los altísimos ratings que ese programa cosechaba. El presentador cuestionó cómo se juzga una broma fuera de contexto y, sin pelos en la lengua, dijo que no le parece que deba existir una especie de “sommelier de chistes” para decir qué es gracioso y qué no.

Pero Laura Ubfal no se quedó atrás y le respondió. Recordó que en otras ocasiones sí había elogiado a Listorti por sus trabajos en Matilda y La Sirenita, pero ojo, ahí hizo la gran diferencia entre el humor y la burla. “Si a una persona le hacés un chiste y no le divierte, ya está, deja de hacer un chiste”, sentenció Ubfal, . También recordó que escribió sobre la burla en un libro publicado en 1991 y consideró que Listorti debería haber pedido disculpas.

¡Qué complicado es hacer reír en estos tiempos! ¿Quién tiene la razón en este chismorreo?