Espectáculos

¡Pucha, qué notición la que nos llegó ayer desde Colombia! El mundo del fútbol y la música andan patas arriba después de que se confirmara una movida que nadie vio venir: el cantante Blessd y su mánager, Santiago Jaramillo (alias Dímelo Jara), ahora son los flamantes dueños mayoritarios del Deportivo Pereira, un equipo de la ciudad de Pereira. Y ojo al dato, que aquí es donde la cosa se pone interesante y todo el FPC quedó con los ojos cuadrados: ¡la platita que invirtieron es una barbaridad!

La adquisición de aproximadamente el sesenta por ciento de las acciones del club se selló por la friolera de veinte millones de dólares. ¿Se imaginan esa cantidad de billete? ¡Es para infartarse! El periodista Francisco González publicó que el pago inicial fue de diez millones de entrada, así, sin chistar, y el resto lo van a ir pagando en tres cuotas. ¡Un negocio de esos que hacen que te caiga la quijada al suelo!

Pero la cosa no se quedó solo en la compra y la pura platita. ¡Las primeras decisiones ya están más que claras y pintan bien para el equipo 'Matecaña'! Los jugadores del plantel profesional, que andaban con sueldos atrasados desde septiembre y octubre, ya vieron la luz al final del túnel y recibieron su paga. ¡Un alivio para el bolsillo y para el ánimo del equipo! Además, el personal administrativo también tiene programado un abono, mostrando que la nueva gestión llega con las pilas puestas y ganas de poner la casa en orden. Por eso, no es de extrañar que la cuenta oficial del Deportivo Pereira en X, compartiendo la foto de Blessd y Dímelo Jara, haya publicado con toda la ilusión: “Se vale soñar, una nueva ilusión”. ¡Claro que sí, con semejante empuje financiero, cualquiera se anima a soñar en grande!

Ahora, veamos cómo se reparten los cargos en esta nueva era dorada del Deportivo Pereira. Santiago Jaramillo, más conocido como Dímelo Jara, no solo es mánager de Blessd, sino que ahora se sentará en el sillón de presidente oficial del club. ¡Vaya salto! Blessd, por su lado, asume un rol igual de importante, pero con otra perspectiva: será inversionista, copropietario y, agárrense, ¡la imagen comercial del equipo! Imaginen la cantidad de marketing y alcance que esto puede darle al club. Y para asegurarse de que la parte deportiva esté en manos expertas, sumaron a Juan Carlos de la Cuesta, expresidente de Atlético Nacional. ¡Una jugada maestra para empezar con el pie derecho!

¡Estaremos con los ojos bien abiertos viendo cómo se desarrolla esta historia de película!