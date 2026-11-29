Espectáculos

En una gala de MasterChef Celebrity dedicada a los canelones de la abuela según Virginia Lago, Wanda Nara y Elizabeth la Negra Vernaci tuvieron una charla súper íntima sobre sus hijos y el pasado. Todo empezó cuando la actriz invitada presentó su receta familiar y la conversación se puso profunda al hablar sobre qué cosas cambiarían de sus vidas.

Ahí fue donde la conductora recordó su diagnóstico de leucemia. Con total sinceridad, Wanda explicó que prefiere no alterar su historia. “No soy de pedir que las cosas cambien porque siento que todo pasa por algo y ¿si yo cambio algo y me espera un futuro mejor? Ni siquiera mi enfermedad, que me tocó a mí y no a mis hijos”, soltó al aire. La Negra Vernaci le respondió que, cuando las cosas le pasan a uno y no a los hijos, uno agradece.

Un camino difícil y controlado

La conductora había hecho pública su enfermedad el 28 de octubre de 2023 a través de Instagram, respondiendo preguntas de sus seguidores. Para fines de ese año, compartió un informe de Fundaleu con fecha del 24 de octubre que detallaba una leucemia mieloide crónica. En ese reporte se mencionaba que tenía controles desde julio de 2023 y que estaba evolucionando favorablemente con el tratamiento.

En octubre de 2024, charlando con Susana Giménez, contó que su rutina incluía tomar varias pastillas y que una de sus hijas la ayudaba acercándole el agua y la medicación. En esa oportunidad, afirmó que le alegraba que haya sido ella quien pasara por eso en lugar de alguien más de su familia.

Actualizaciones sobre su salud

El seguimiento de su salud siguió siendo tema en los medios. El 12 de octubre de 2025, en el programa La divina noche de Dante, comentó que su cuadro estaba controlado y que había hecho cambios en su tratamiento.

Más recientemente, en agosto de 2026, Wanda volvió a usar Instagram para mostrar una foto de su seguimiento clínico diario. Junto a la foto publicó un texto sobre su control y tratamiento, que según dijo mucho no comparte.