Espectáculos

DesaKTa2 decidió calmar la ansiedad de sus fans lanzando una nueva colaboración titulada Tres días. El tema cuenta con la voz de Joaco Martín y la compañía de Nahuel Pennisi, un músico argentino que estuvo presente en el Movistar Arena para ver el debut de la dupla cuartetera.

Esta canción es un recordatorio de lo que pasó el 19 de agosto, cuando los cantantes lucieron su talento y calidez vocal frente a miles de personas. El lanzamiento llega a días del segundo Movistar Arena, con el que la banda celebra su quinto aniversario.

El grupo, liderado por Joaco Martín y Fer Olmedo, tiene agenda llena para cerrar el año. Se presentarán el sábado 5 de diciembre en el Complejo Forja y el lunes 7 de diciembre en el Movistar Arena.

Para calentar el ambiente, Fer Olmedo y Joaco Martín serán los protagonistas del programa de Cuarteteando este domingo 29 de noviembre. Visitaron los estudios junto a parte de sus músicos para adelantar los detalles de estas fiestas. La emisión se podrá ver desde las 13:00 por la pantalla de El Doce y luego quedará disponible en YouTube.

La verdad es que lanzar un tema justo antes de volver al Arena es una jugada maestra para que todos tengan la canción pegada antes del show. ¿Será que el 7 de diciembre se supera lo hecho en agosto?