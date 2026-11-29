Espectáculos

Johnny Depp hizo todo lo posible para que lo despidieran durante el rodaje de la segunda temporada de Comando especial (21 Jump Street), la serie donde interpretaba al oficial Tom Hanson, mientras su salario seguía subiendo. Según relata el periodista Mark Seal en su biografía The Many Faces of Johnny Depp, el actor estaba cada vez más incómodo con su imagen de galán.

Depp no quería ser un producto de consumo masivo ni el póster en la pared de miles de adolescentes. Para lograr que lo echaran, se presentó a grabar vestido de Gandhi y llegó a ponerse una curita en la cara para intentar tapar sus facciones y que no se le viera bien en cámara. Pero lo más delirante fue cuando prendió fuego a su propia ropa interior en el set; todo esto como protesta porque no habían limpiado su tráiler. A estos desplantes se sumó un episodio en un hotel de Vancouver, donde terminó arrestado y acusado de agresión tras pelearse con un guardia de seguridad. A pesar de que Depp quería irse, los productores decidieron que se quedara en el puesto.

De músico frustrado a accidente de Hollywood

Para entender por qué Depp estaba tan insoportable, hay que saber que él nunca planeó ser actor. Su sueño era ser músico. A los 12 años recibió su primera guitarra y a los 16 dejó la escuela para tocar en The Kids, una banda de rock con repercusión en Florida. En 1983, con 20 años, se mudó a Los Ángeles buscando un contrato discográfico, pero la cosa no prosperó. Terminó vendiendo lapiceras por teléfono para poder pagar las cuentas porque los recitales no le alcanzaban.

La actuación llegó por puro accidente. Su esposa de aquel entonces, Lori Anne Allison, lo contactó con Nicolas Cage, quien le sugirió probar suerte frente a las cámaras y lo presentó con su representante. Así fue como consiguió su primer papel en la película de terror Pesadilla en lo profundo de la noche en 1984. El propio Depp confesó en una entrevista con Larry King en 2011 que su entrada a Hollywood fue un accidente, ya que simplemente estaba buscando trabajo en cualquier lado cuando Cage apareció con la propuesta.

El éxito que lo hacía infeliz

En 1987 llegó Comando especial, la serie de Fox sobre policías encubiertos en escuelas secundarias. El éxito fue inmediato y Depp se volvió la cara de la cadena, pero mientras más famoso era, más incómodo se sentía. Económicamente le iba increíble: empezó ganando 6000 dólares por episodio en la primera temporada, subió a 12.000 en la segunda y terminó cobrando 45.000 por capítulo en la tercera.

Sin embargo, el actor no estaba de acuerdo ni con la fama ni con el concepto de la serie. En 1990 le dijo a la revista Sky que moralmente no estaba de acuerdo con la idea de meter policías infiltrados en colegios, llegando a decir que esa práctica "roza el fascismo".

Tensión en el set y el límite de la paciencia

Su malestar afectaba también la convivencia cotidiana en el set, según reconstruye Seal. El elenco incluía a Holly Robinson, Peter DeLuise, Dustin Nguyen y Steven Williams. Robinson, aunque comprendía que Depp era infeliz, estaba encantada con la serie y le molestaba que él quisiera arruinar la experiencia para todos. En una ocasión, ella intentó hablar con él en su tráiler para decirle cómo se sentía, pero la respuesta de Depp fue destrozar el vehículo inmediatamente después de la charla.

Robinson le dijo a Seal que Depp tiene un "corazón enorme", aunque reconoció que estaba frustrado: odiaba la idea de que un póster con su cara decorara la habitación de alguna adolescente. Su primera gran apuesta para romper con ese encasillamiento llegó en 1990 con la película musical Llora nena.