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Jaime Pesaque y Daddy Yankee inauguraron Chola Pink, un restaurante ubicado en el número 32 de Spring Street, en el Soho de Nueva York. El proyecto nace de la idea de que un anticucho puede ser la puerta de entrada ideal para quienes aún no conocen la gastronomía peruana, proponiendo un formato fast-casual que prioriza la agilidad y la informalidad del servicio sin descuidar la calidad de los ingredientes.

Daddy Yankee es un cantante, productor y empresario puertorriqueño, conocido mundialmente por éxitos como "Gasolina" y su colaboración en "Despacito". Por su parte, Jaime Pesaque es el chef peruano detrás de este emprendimiento y del restaurante Mayta, lugar donde comenzó la relación entre ambos.

De las visitas en Lima al Soho

La alianza entre el artista y el chef empezó hace aproximadamente dos años. Todo surgió mientras Daddy Yankee visitaba Mayta durante sus viajes a Lima. En esos encuentros empezaron a conversar sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto juntos, idea que tomó forma cuando Pesaque llevó al cantante a recorrer distintos puntos de la ciudad para analizar qué experiencias gastronómicas lo cautivaban.

Ambos concluyeron que el restaurante debía ser un espacio cercano y democrático, diseñado para cualquier momento y no solo para ocasiones especiales. Para lograrlo, definieron que el lugar debía tener una identidad reconocible y un ticket promedio accesible. La respuesta la encontraron en la calle, específicamente en la comida limeña y los anticuchos. Tras encontrar el local en Nueva York y diseñar la carta, el proceso total de implementación tomó alrededor de un año.

El menú: Tradición y giros modernos

La propuesta gira en torno a las brochetas a la parrilla, alejándose de la limitación de usar solo corazón de res. El menú ofrece cinco opciones de proteínas: pollo, panceta de cerdo, carne de res, pescado y hongos ostra. Cada una cuenta con sus propios acompañamientos y marinadas que mezclan ingredientes peruanos con guiños a otras cocinas.

La panceta de cerdo destaca por su marinada de rocoto y gochujang, servida con nabo encurtido, chutney de piña y hierbas frescas. La brocheta de carne combina ají panca, chimichurri, papa crocante y una salsa huancaína cremosa. Para la opción vegetariana, los hongos ostra se presentan con ají panca, salsa de maní, cebolla caramelizada y hierbas peruanas. Según Pesaque, la idea es ofrecer distintas proteínas "respetando el sabor, la tradición".

El servicio incluye guarniciones y salsas, resaltando la salsa Chola Pink, elaborada con ajo, kion, culantro, ajonjolí y rocoto ahumado, además de una versión picante de rocoto y ají amarillo. El pan chapla, una versión propia de este pan tradicional peruano, acompaña las brochetas.

Más que anticuchos y el reto de los insumos

La carta se expande con otros platos clásicos: un cebiche de pescado con leche de tigre cítrica, choclo, cebolla y puré de camote; arroz chaufa con verduras, huevo, sillao y cebolla crocante; y choclo con queso acompañado de mantequilla, parmesano, panko y salsa huancaína. También incluyeron una ensalada de vegetales con queso fresco, edamame y aliño de ají amarillo.

En la sección de postres, buscaron reinterpretaciones de la comida callejera de Lima. Ofrecen una versión de raspadilla con jarabe de hierba luisa, chirimoya, crema cítrica y merengue tostado, además del flan del chef, que es una crema volteada con miel de higos.

Para las bebidas, el menú incluye opciones con sabores locales como limonada de camu camu, té helado de muña, café frío de granos arábica e Inca Kola. También prepararon una chicha morada con arándanos, hibisco y açaí, además de vinos, cervezas y cócteles.

Uno de los mayores desafíos fue la curaduría de productos. Aunque Nueva York es diversa, no tiene la misma variedad de insumos que Perú. El equipo tuvo que identificar y seleccionar cuidadosamente el rocoto, el maíz morado, el limón, el ají panca, el ají amarillo y el choclo para mantener la identidad de los platos sin comprometer la calidad por la velocidad del servicio.

Éxito inicial y planes a futuro

El restaurante superó las expectativas en su apertura. Durante el primer día, asistieron cerca de mil personas y el promedio se mantuvo entre 500 y 600 comensales en los días siguientes. El público es una mezcla de peruanos, otros latinoamericanos y residentes locales de la ciudad.

Actualmente, Pesaque y Daddy Yankee se enfocan en consolidar la operación y organizar el crecimiento del negocio. El local del Soho es el punto de partida de una marca que aspira a expandirse hacia otros mercados y ciudades.

En cuanto a los gustos personales, el restaurante sugiere un pedido con la firma de Daddy Yankee: brocheta de res con pan chapla, arroz chaufa, salsa Cholapink, limonada de camu camu y flan de Jaime. Por su lado, el chef prefiere el cebiche, el choclo con queso y la brocheta de panceta de cerdo.

¿Quién no se antoja de un anticuchito en pleno Nueva York?