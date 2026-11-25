Espectáculos

Valeria Mena, la Miss Bolivia Universo 2026, competiría en la gran final del Miss Universo 2026. Esta orureña, que con su victoria hizo que la corona principal regresara a Oruro después de ¡59 largos años de espera!, se lanzó a competir contra 116 candidatas de distintos países y territorios, llevando en sus hombros la ilusión y el orgullo de todo un país. El lugar de la acción fue el impresionante Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido por todos como El Choliseo, en San Juan, que se vistió de gala para recibir la 75.ª edición de este icónico certamen de belleza.

De Oruro al mundo: La preparación de nuestra reina que nos puso a soñar

Desde el momento en que Valeria Mena se llevó el título de Miss Oruro y, poco después, se coronó como Miss Bolivia Universo 2026 en la mismísima Santa Cruz de la Sierra, supimos que teníamos una representante de peso. Su viaje a San Juan, Puerto Rico, comenzó a principios de noviembre, y desde entonces no paró. Se metió de lleno en todas las actividades oficiales, esas que son clave antes de la finalísima, y en cada paso demostró una preparación de ¡campeona! El público boliviano, que es el mejor, no dejó de acompañarla con mensajes de aliento y un apoyo incondicional. Era ver a Valeria en ese escenario internacional y sentir cómo nos hinchábamos de orgullo, ¡mostrando al mundo la garra boliviana! Ella tuvo la oportunidad de lucir su talento y el trabajo duro que puso para representar a Bolivia entre mujeres de tantas culturas diferentes.

Glamour, tradición y un "Espejo del Cielo" que deslumbró en El Choliseo

En la competencia preliminar, la vimos lucir atuendos con identidad nacional, además de brillar en el traje de gala y el infaltable traje de baño. Presentó además su traje típico, llamado "El Espejo del Cielo", inspirado en nuestro majestuoso Salar de Uyuni, este atuendo fue parte de su participación. Esta participación fue más que una competencia; fue una nueva chance para que Bolivia se luciera a nivel internacional, celebrando el esfuerzo y la dedicación de nuestra embajadora de la belleza.

La pregunta del millón: ¿Se metió Valeria al cuadro de honor?

Anoche, la pregunta que no nos dejaba dormir era si Valeria Mena, con toda su preparación y encanto, lograría un lugar en el tan ansiado cuadro de semifinalistas. Con 116 candidatas, todas espectaculares, la competencia era, sin duda, brutal. Valeria llegó con la ilusión de conseguir un lugar entre las semifinalistas. Si estuviste pegado a la pantalla, seguro seguiste la transmisión por Universal+ o el canal de televisión Telemundo. Y para los que somos más de la era digital, el canal oficial de la organización en YouTube y el de Telemundo Entretenimiento fueron las opciones para no perderse nada.

La expectativa era palpable, y el apoyo del público boliviano, con sus mensajes y buena vibra, era la energía que Valeria necesitaba. La noche del martes era decisiva, para conocer quiénes lograban avanzar y quién sería la nueva soberana universal. Más allá del resultado, que todavía no sabemos (¡o al menos la fuente no nos lo cuenta!), lo que sí sabemos es que Valeria Mena dio hasta el último aliento por nuestra tricolor.

¿Creen que Valeria cumplió su sueño y nos trajo esa alegría universal? ¡Cuéntenos su opinión!