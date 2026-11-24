Espectáculos

Yina Calderón, la creadora de contenido, soltó la bomba más inesperada el lunes 23 de noviembre, dos días después de que el cantante de música popular Giovanny Ayala se casara con María Gómez.

La empresaria no se anduvo con rodeos. En sus historias de Instagram, Yina compartió una foto de los recién casados y, para rematar, le lanzó una frase directa a la flamante esposa de Ayala que dejó a todos con la boca abierta: “Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy YO”. ¡Así, sin filtros! Además, acompañó la historia con un fragmento de la canción “Piensa en mí”, interpretada por el propio Ayala.

La boda que desató la tempestad

Todo este zafarrancho se armó después de que Giovanny Ayala y María Gómez celebraran su matrimonio religioso el sábado 21 de noviembre. La ceremonia fue en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Acacías, Meta. La fiesta, como se vio en las redes por fotos y videos de los invitados, siguió en Villa Valentina, la finca del artista, con música en vivo y una variedad de platos típicos de la gastronomía llanera. ¡Una celebración a la altura, pa’ qué te cuento!

Mientras Ayala y Gómez daban el “sí”, Yina Calderón andaba de viaje por el departamento del Huila. Durante esos días, no faltaron los videos en redes donde se la veía de joda con amigos e incluso dándose un beso con el también influenciador Camilo Vega. Claro, la gente en redes no tardó en empezar a especular: ¿cómo reaccionaría Yina al matrimonio del cantante? Bueno, la respuesta llegó, y con qué fuerza.

Un drama de más de diez años

Este mensaje de Yina no es un capricho del momento, ¡ni a palos! Reavivó una polémica que lleva más de una década en boca de todos. Por un lado, Yina Calderón siempre ha dicho en entrevistas y transmisiones en vivo que tuvo un romance con el músico. Y lo que más le molesta es que él no quiera reconocer esa historia. ¡La verdad de ella es una y la de él otra!

De hecho, este tira y afloje tuvo un momento épico y recordado por los televidentes. Fue el 19 de abril de 2025, durante la participación de Yina en “La casa de los famosos”. Giovanny Ayala entró como invitado musical a una fiesta del programa. Cuando lo vio cantar temas de despecho, Yina rompió en llanto, se salió de la reunión y se fue al confesionario visiblemente afectada. Esa escena volvió a circular con fuerza en redes sociales tras la reciente publicación de Calderón.

Por el otro lado de la historia, Giovanny Ayala siempre ha negado rotundamente que hayan sido novios. En una entrevista, el artista contó su versión de cómo se conocieron. Dijo que el primer contacto fue hace más de diez años, durante una Semana Santa en Villavicencio, cuando Yina ya era conocida. Según Ayala, sus hijos le contaron que Yina estaba en una finca cercana, y él se acercó a saludarla por pura cortesía. Después de compartir un almuerzo y conversar sobre sus planes, Ayala aceptó llevarla en su auto hasta Bogotá porque coincidían en la ruta. Ayala afirmó en esa charla que nunca hubo una relación de pareja.

Los recién casados, calladitos

Hasta el momento, ni Giovanny Ayala ni María Gómez han dicho ni pío en sus redes sociales sobre el mensaje que la influenciadora publicó. Mientras Yina sigue con su vida y sus declaraciones picantes, los recién casados han preferido guardar silencio. ¿Será que no quieren echar más leña al fuego? ¿O estarán preparando su propia respuesta?

La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuánto más durará este culebrón?