Espectáculos

¡Abran paso! El Miss Universe 2026 ya casi está aquí, y eso significa que Fátima Bosch, Miss Universe 2025, está a días de pasarle la corona a la nueva reina. Pero antes de ese momento cumbre, la modelo mexicana nos ha tenido a todos pegados a la pantalla con sus apariciones en San Juan, Puerto Rico, donde cada atuendo y beauty look ha sido más que inolvidable.

Aunque cada salida fue un desfile de estilo, hubo un look en particular que nos dejó con la boca abierta y la mandíbula en el piso por su originalidad y ese toque único que solo una miss puede darle: ¡un vestidazo rosa vibrante que, la verdad, acaparó todas las miradas como si no hubiera un mañana! Pero el vestido era solo el comienzo, porque lo que realmente nos dejó pensando y pidiendo el tutorial fue su propuesta de belleza a juego.

Fátima apostó por una paleta cromática en el mismo tono del vestido, llevándose unas sombras rosas espectaculares que no solemos ver en el día a día. ¿Quién dijo que el rosa era solo para las Barbies o para un look súper casual? Con esta elección audaz, la reina de belleza nos demostró que las tonalidades luminosas e intensas pueden ser la clave para conseguir un resultado ultra elegante, sofisticado y hasta romántico. Rompió todos los esquemas y nos dio una lección de que para brillar en serio, a veces hay que animarse a los colores que menos esperamos.

Así que, ¿quién se anima a ir a la oficina o a la previa con un look rosa total como el de Fátima? ¡A ver si le hacemos competencia a la miss!