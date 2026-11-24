Espectáculos

Lizy Tagliani, la reconocida actriz, comediante y presentadora argentina, siempre se ha destacado por su carisma y su transparencia. Recientemente, nos volvió a mostrar su lado más humano y vulnerable, abriéndose en dos momentos que resonaron fuerte con el público.

El corazón abierto en MasterChef

El domingo, las cocinas de MasterChef Celebrity se llenaron de emoción. Los participantes recibieron mensajes especiales de sus maestras, que les dedicaron palabras que despertaron recuerdos y dieron pie a confesiones personales. Y fue ahí, en medio de la lectura de dedicatorias de un cuaderno de comunicados, que Lizy Tagliani compartió una historia que nos dejó a todos sin palabras.

Lizy mostró una foto que era, según ella, la única prueba de un momento crucial en su vida. "Miren esta foto, es la la única vez que mi mamá me llevó al Chaco para que conozca mi padre biológico", contó. Después, profundizó en ese recuerdo, reconstruyendo lo que sus familiares le habían contado. "Según cuentan mis tías, dice que él llegó y se puso a llorar y se fue. Y no me pudo conocer", relató Lizy, visiblemente conmovida. Fue un momento de esos que te tocan el alma y te recuerdan que detrás de cada sonrisa hay una historia de vida.

La voz potente contra la transfobia

Pero Lizy no solo nos abrió su corazón en la tele. Hace poco, también alzó su voz, llena de dolor y bronca, en sus redes sociales. Esto ocurrió después de que saliera a la luz la brutal agresión que un grupo de adolescentes llevó a cabo contra varias mujeres trans en los Bosques de Palermo. Se dice que alrededor de cincuenta ciclistas grabaron el ataque con sus celulares y luego subieron los videos a internet, desatando una ola de repudio generalizado. Lizy no se quedó callada y usó su Instagram para dejar una reflexión extensa y poderosísima sobre la violencia, el rechazo y la discriminación que ha vivido desde niña por su identidad de género.

Además de repudiar lo sucedido, Lizy recordó las agresiones físicas, el hostigamiento y los insultos que sufrió en su adolescencia. "Vivir es un derecho, cada uno vive como puede, quiere o lo dejan", escribió. Recordó cómo, allá por el 86, tuvo que aprender a escapar de las piedras y los golpes.

Su publicación también tocó temas muy sensibles, como el abuso que sufrió cuando apenas tenía cinco años y la culpa que cargó por años. Contó que desde los 12 años se sintió culpable por distintas razones ligadas a su identidad, y se preguntó: "¿Culpable? ¿Por qué? ¿Por vivir? ¿Por sobrevivir? ¿Por intentar ser feliz a mi manera?".

Lizy confesó que, con el tiempo, logró encontrar su lugar y sentirse plena, aunque reconoció que las heridas dejan marcas: "Pero toda esa culpa se te hace callo". Al finalizar su descargo, volvió a mostrar su indignación por la agresión en Palermo y cuestionó que estas situaciones sigan ocurriendo. Su mensaje fue contundente contra la violencia y la persecución: "No puede ser un juego atrapar vidas y hacer con ellas lo que te dé la gana". Una crack que nos hace pensar. ¿No creen que es hora de parar con tanto odio?