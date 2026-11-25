Espectáculos

El cantante Alejandro Delius, conocido por su trabajo con Quirquiña, se despachó con todo en sus redes sociales sobre la polémica que envuelve a Entel y a la presentadora Anabel Angus. Asegura que ha estado recibiendo un montón de mensajes sobre el asunto, así que decidió dar su punto de vista.

La controversia, para los que viven debajo de una piedra, estalló por el contrato de Entel con Anabel Angus como “embajadora de marca”, ¡por un monto total de Bs. 485.775! Sí, leíste bien, casi medio millón de bolivianos. El chisme se filtró en redes sociales y, como era de esperarse, llovieron las críticas a la empresa estatal.

Delius, con su estilo directo, dijo que la farándula no le interesa ni un poquito, pero de inmediato arremetió contra las empresas estatales. Curiosamente, en medio de la crítica, soltó que prefiere mil veces la imagen de Anabel Angus para Entel que “el desastre populacho de imagen que tiene Tigo”. ¡Uhm, qué sincero!

Pero el cantante no se quedó ahí y lanzó una dura reflexión: para algunos, la belleza es más importante que el talento. Y como si fuera poco, aprovechó para tirar flores a su propio trabajo, asegurando que él, con Quirquiña, genera el doble de ganancias sin necesidad de auspiciadores.

“Si alguna empresa del Estado quiere trabajar conmigo no le alcanzará con el mismo presupuesto que destinaron para Anabel, el talento vale mucho más”, desafió el músico en su publicación. ¡Pura confianza!

Delius remató diciendo que las empresas deberían contratar artistas de verdad y deportistas serios, porque eso de fichar a gente de la farándula ya queda muy chojcho. ¡Y por si acaso, dejó un recadito para los que no estén de acuerdo!

Las críticas a Entel y Anabel Angus han estado que arden durante las pasadas jornadas. El contrato filtrado detalla que Anabel debe crear y publicar contenido digital mensualmente: dos videos de entre 50 a 150 segundos, dos historias interactivas, y una participación como maestra de ceremonias en un solo evento. ¿Creen que el talento se cotiza así de caro?