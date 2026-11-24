Espectáculos

Joe Jonas, el mismísimo de los Jonas Brothers, tuvo que ponerle un freno a una fan bien cariñosa durante un concierto en San Francisco el 22 de noviembre de 2026. Imagínense el papelón: él estaba en el Chase Center, en plena gira “The Burning Up Tour All Over Again”, y bajó del escenario para cantar “Backwards” con una fan especial.

Pero ¡ay, Dios! Otra aficionada que estaba al lado de la elegida empezó a tocarle el cuello, el brazo y hasta el rostro, sin pedirle permiso. Con toda la calma del mundo y sin perder el ritmo de la canción, Joe le dijo claramente: “No hagamos eso, cariño”. La verdad es que la incomodidad del cantante era evidente, y el equipo de seguridad tuvo que intervenir rapidísimo, quitándole la mano a la mujer varias veces. Pero nuestro Joe, un verdadero capo, siguió con el tema como si nada, demostrando su compromiso con el público.

Este “regaño” light de Joe se volvió tema de conversación en redes sociales. Muchos usuarios lo aplaudieron por poner límites claros, ¡porque hasta los famosos tienen derecho a su espacio personal! Dijeron que su actitud serena fue lo mejor. Algunos internautas también se quejaron porque la ‘fan toquetona’ arruinó el momento único de la chica que sí había sido elegida para cantar con él. ¡Qué pena!

Y como si no tuviera suficiente con un concierto viral, Joe Jonas también anda en las noticias del corazón. Una revista estadounidense reveló que el artista y la modelo Tatiana Gabriela terminaron su relación en noviembre de 2026, después de un año de puro romance. Parece que las agendas laborales apretadas y los estilos de vida bien diferentes les pasaron factura. La pareja había empezado a salir en 2025 y solo hicieron público su amor en abril de 2026, manteniendo siempre su relación en la privacidad.

Entre poner límites en el escenario y cerrar capítulos amorosos, Joe Jonas nos demuestra que hasta los ídolos pop tienen que lidiar con situaciones bien humanas. ¿Ustedes creen que hizo lo correcto?