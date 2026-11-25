Espectáculos

Kim Kardashian, la empresaria, actriz, influenciadora y socialite estadounidense que conocemos de su reality show "Keeping Up with the Kardashians", y Sir Lewis Hamilton, el siete veces campeón mundial de Fórmula 1, han pasado de ser amigos cercanos a la pareja del momento. Su historia, que empezó sin que nadie lo esperara, ahora está en la mira de todos, y ellos, ¡felices de mostrarlo!

Un flechazo en la altura

Mientras algunas celebridades se esconden de los flashes para mantener sus romances en secreto, otros, como Kim y Lewis, ¡hacen que sus cámaras trabajen horas extra! No es sorpresa para Kim, que se hizo la reina de la telerrealidad por su "exhibicionismo extremo". Lewis, por su parte, logró algo raro para un piloto: posicionarse como una figura de la fama a gran escala. Su gusto por las figuras de la pantalla lo llevó a conocer a Kim en 2014. Por años, ambos se movieron en los mismos círculos, pero su conexión era más de amigos, e incluso Lewis era más cercano a Kendall Jenner, la hermana menor de Kim. De hecho, cuando se encontraban, siempre era en compañía de otras parejas, así que nadie se imaginaba que entre ellos pudiera prenderse la chispa.

Pero el destino, o la fiesta de Año Nuevo de Kate Hudson en Aspen, Colorado, tenía otros planes. Allí se reencontraron y, ¡sorpresa!, ambos estaban solteros. Desde ese día, la cosa cambió, y parece que no se han despegado ni un minuto. Los rumores de un posible romance empezaron a sonar en febrero. Para abril, ya estaban subiendo fotos "sugestivas" a sus redes sociales, dejando a sus millones de seguidores con la intriga. Y en junio, ¡la confirmación que todos esperaban! El mundo entero supo que esta nueva pareja era una realidad, y que venían con todo.

Amor sin fronteras y cámaras prendidas

Desde que confirmaron su relación, Kim y Lewis han hecho de Instagram su álbum de bodas personal, pero a lo grande. Las actualizaciones sobre su amor son la costumbre, y en cada post nos demuestran que lo suyo es más que un capricho: los conecta el gusto por recorrer el mundo juntos. Se les vio en Cotswolds, esa zona del jet set británico donde también viven los mismísimos duques de Sussex.

Y de ahí, ¡a la aventura! Recorrieron Japón, luego se dieron una vuelta por Italia, España y Francia. París, por cierto, es su destino preferido, y no dudaron en ir a ver a la gran Celine Dion en la ciudad del amor. Pero no todo es turismo romántico; también se dieron su tremendo "vitrinazo" por eventos top como el Super Bowl y el festival Coachella, demostrando que donde hay un evento importante, ¡ahí están ellos, juntos y más enamorados que nunca!

La fórmula del éxito (y el estilo)

¿Qué hace que esta pareja funcione tan bien? Una fuente le contó a People que entre ellos todo se siente muy fácil y ligero. Que ya se conocieran ayuda, pero ambos coinciden en cuanto a ambición, objetivos vitales y en hacer que las cosas sean sencillas. Otra persona allegada, que habló con InStyle, comentó que la relación va muy en serio y que están muy comprometidos en hacer que funcione. Esa misma persona agregó que lo de Kim es algo auténtico, que no había experimentado en mucho tiempo.

Recordemos que el primer matrimonio de Kim, con Damon Thomas, terminó en divorcio con acusaciones de maltrato físico e infidelidad. El segundo apenas duró 72 días. Y el tercero, con Kanye West, se acabó por los problemas de salud mental de él. Con Hamilton, al igual que con Kanye, la moda es otro protagonista clave. Vogue tituló que hallaron pronto su estilo como pareja. En la gala del Lucas Museum of Narrative Art, en Los Ángeles, se vieron perfectamente combinados con prendas negras de Saint Laurent. ¡A esta pareja no solo le va bien en el amor, sino también en el guardarropa!

El chisme malintencionado y un apodo muy de la realeza

Como en todo romance de celebridades, no todo es color de rosa. Aunque el noviazgo tiene muchísimos fans, los "maliciosos" no faltan. Durante varios días, se armó una tremenda polémica en el ciberespacio por un reporte falso que decía que la pareja había terminado. El chisme iba más allá: ¡Lewis le exigía a Kim que le devolviera un collar de cinco millones de dólares que le había regalado! Claro, como buen cuento de hadas con final feliz, resultó que todo era una patraña.

Y para demostrar que lo suyo sigue viento en popa, Kim sigue llamando a Lewis por el apodo cariñoso que le creó: "Bridgerton". Sí, como la famosa serie sobre la nobleza británica, y es que Lewis fue nombrado caballero por la mismísima Reina Isabel II en 2021. Así que, entre viajes por el mundo, estilo impecable y apodos dignos de la realeza, ¿quién dijo que el amor en la alfombra roja no puede ser de película?