Espectáculos

¡Prepárense, que la familia de Francisca Lachapel sigue creciendo! Ayer, 23 de noviembre de 2026, la carismática presentadora de Despierta América dio la notaza de que está embarazada, esperando a su cuarto bebé, fruto de su matrimonio con Francesco Zampogna.

La revelación fue de película, justo en medio de la semana de Acción de Gracias. Francisca compartió la feliz noticia con sus compañeros del matutino, que no tardaron en felicitarla, ¡cómo no! Dijo que daba gracias a Dios por sus tres hijos y después soltó el bombazo: también daría gracias por “una cuarta cosita más”. Y para rematar, destapó su baby bump.

Claro, la noticia en casa fue un tema. Francisca contó que el mayor, Gennaro, está contento, aunque al principio reaccionó con un “¿Qué mamá, otro?”. Y Francesco, su esposo, quedó muy contento: según ella, fue como si le dijera que iba a ser papá por primera vez. ¡Qué emoción!

Por si la memoria te falla, Francisca y Francesco Zampogna se casaron en 2022. Su primogénito, Gennaro Antonio, llegó en julio de 2021. Después, en febrero de 2024, le dieron la bienvenida a Franco Raffaele, su segundo hijo. Y la última en sumarse al clan fue Raffaella Eleonor, en julio de 2025, siendo la primera niña de la familia.

¿Será que a esta familia le encanta la casa llena? ¡Por lo visto, sí!