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¡Por fin se confirmó el chisme que nos tenía a todos con el corazón en la boca! Miley Cyrus, nuestra reina del pop de 33 años que siempre nos sorprende, acaba de reaparecer en Instagram para gritar a los cuatro vientos que le dio el “sí, quiero” a su media naranja, Maxx Morando, el talentoso baterista de 27 años de la banda de rock Liily. La boda, celebrada en Palm Springs, California, el 21 de noviembre de 2026, ¡ya tiene su primera postal oficial! Y claro, como buena diva, lo hizo a su estilo, dejando a todos sus fans en Bolivia y el mundo con ganas de más.

En la publicación, Miley nos regaló un ‘M + M 🤍 11.21.26’ que lo dice todo, acompañado de su temazo ‘Let’s Get Married’ como banda sonora. ¡Qué nivel de self-promotion para su gran día! La verdad es que el look de la cantante estuvo impecable y muy a su estilo: un traje de satén blanco de manga larga, cuello alto y, ¡atención!, una espalda completamente descubierta que seguro dejó a más de uno boquiabierto. Las joyas de Chopard le daban ese toque glam que solo ella sabe llevar, sin recargos. Y Maxx, el baterista, no se quedó atrás con un clásico esmoquin negro que le quedaba pintado, demostrando que la elegancia va con él.

¡El vestido y los invitados, un lujo!

La ceremonia fue en un ambiente de ensueño, junto a una piscina y bajo un arco de flores blancas, ideal para una boda de Hollywood. El encargado de unirlos fue nada menos que Wayne Coyne, el líder de The Flaming Lips, ¡imaginen la onda de esa unión! Y claro, no podían faltar los VIPs familiares que se dieron cita para el gran momento: Tish Cyrus, la mamá de Miley, con su esposo Dominic Purcell; su papá, Billy Ray Cyrus, acompañado por la actriz Elizabeth Hurley; y su hermana Noah Cyrus, todos listos para celebrar el amor.

La propuesta de película: ¿cómo la sorprendió Maxx?

Pero, ¿cómo fue que Maxx se le declaró a nuestra Miley? ¡La historia es de película! Morando, que es un capo para las sorpresas, le propuso matrimonio en octubre de 2025 en un jardín de hotel en Kioto, Japón. Y para que no sospechara nada, ¡esperó hasta el último día del viaje! Como él mismo contó a la revista Wonderland, que ella tenía una intuición de que podía suceder, así que esperó lo más posible para despistarla. ¡Pícaro! La estrategia incluyó convencer a Miley de cruzar un jardín vedado al público dentro del hotel; cuando ella estaba de espaldas, grabando videos, él se arrodilló y le tocó el hombro. ¡Qué romántico y qué estratega!

Miley misma admitió que la propuesta la tomó completamente por sorpresa, según declaró a Good Morning America a fines de 2025. ¡Si la mismísima Miley Cyrus se rinde, es que la jugada fue maestra!

Un nuevo comienzo para Miley

Esta relación, que empezó con una cita a ciegas en 2021 (que para ella fue ciega, para él no tanto, ¡claro!), ya se había hecho pública con el compromiso el 1 de diciembre de 2025, cuando vimos a Miley luciendo el anillo en el estreno de Avatar: Fire and Ash en Los Ángeles. En ese entonces, ella describió su relación con Morando como “un nuevo comienzo”. Esa declaración cobra un nuevo significado ahora que la vemos casada.

Además, la boda llega justo un mes después de que la pareja cantara juntos ‘Let’s Get Married’ en el Hollywood Bowl, un temazo que Maxx coescribió y coprodujo para Bass Persuades, el décimo álbum de estudio de Miley que la rompió en el Billboard 200 la semana del 3 de octubre con 61.000 unidades equivalentes. Vale recordar que esta es la segunda vez que Miley, a sus 33 años, pasa por el altar. Su primer matrimonio fue en diciembre de 2018 con el actor australiano Liam Hemsworth, a quien conoció durante el rodaje de la película La última canción en 2010. Esa relación terminó en divorcio en agosto de 2019, marcando una etapa diferente en la vida de la artista.

Así que ahí lo tienen, chismosos: Miley Cyrus ya es una mujer casada, y por lo visto, ¡más feliz que nunca! ¿Creen que esta vez es la definitiva? ¿O la vida de nuestra Miley seguirá dándonos más giros inesperados? ¡Nosotros ya estamos listos para lo que venga!