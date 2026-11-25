Espectáculos

¡Ay, no! ¿Otra vez la novela de Marjorie de Sousa y Julián Gil? ¡Qué chipilín está esto! Parece que sí, y esta vez, la actriz ha soltado una bomba que ha dejado a todos con la boca abierta: asegura que desde hace años, ¡muchísimos años!, no recibe ni un peso de pensión de Julián Gil para su hijo Matías. ¡Chaqué con la situación!

Esta declaración no salió de la nada, obvio. Llegó como respuesta directa a los reclamos de Julián y su actual esposa, Valeria Marín, quienes no dudaron en cuestionar que Marjorie se autodenominara “madre soltera”. La actriz, que promocionaba su telenovela “Infinito amor”, habló en una entrevista transmitida el 18 de noviembre de las dificultades de combinar su trabajo con la crianza del niño.

Pero claro, ¡Julián Gil no es de los que se queda callado! Rapidito reaccionó en la publicación de Instagram del programa, reclamando con bronca que nadie le preguntara a su ex por qué él no puede ver a Matías. "¿Por qué Julián no puede ver a Matías? Esa es la pregunta que todos deberían hacerle a ella", soltó el actor, apuntando directamente a Marjorie y prendiendo más la llama de la polémica. ¡Uff, qué directo y qué polémica más armada!

Valeria Marín, la esposa de Gil, también intervino y cuestionó que De Sousa hablara de criar sola al menor, y aseguró que sí hay pensión.

Ante la prensa, Marjorie, firme y a lo macho, insistió en que ella sostiene a su hijo con su trabajo, demostrando su fuerza y dedicación. "Ustedes son testigos de cómo trabajo. No sé qué historia les contaron a ustedes, pero mi historia es bien diferente a la que ustedes tienen", recalcó.

Gil respondió con un mensaje dirigido a Matías: "Mati, dile a mami que papá puede pasar tiempo contigo".

Recordemos que en 2018 un juez había fijado una pensión equivalente al veinte por ciento de los ingresos del actor, pero hasta ahora no hay confirmación independiente de que esos pagos se estén cumpliendo. ¿Será que esta novela familiar tiene más capítulos que la propia “Infinito Amor” o por fin veremos un final feliz para todos? ¡La cosa está picantísima y nosotros queremos saber el desenlace!