Espectáculos

¡El chismecito que nos tenía en vilo por fin tiene respuesta! ¿Se acuerdan del tremendo revuelo que se armó cuando, hace casi dos meses, en las historias de Instagram de Carolina Pampita Ardohain apareció de la nada una foto de la China Suárez? ¡Un bombazo! La publicación, que mostraba distintos looks de la actriz y una foto en la casa de Mauro Icardi, estuvo visible solo unos segundos, pero Pepe Ochoa, panelista de LAM, fue más rápido que Flash y la capturó al toque para X, dejando a todos preguntándose: ¿Qué fue eso?

Bueno, la espera terminó. Carolina, la modelo y presentadora argentina, finalmente se refirió a ese inesperado posteo en el programa "Infama". Lejos de hacerse la desentendida, Pampita no esquivó el tema y reconoció que la tecnología no es su fuerte. "La tecnología no es lo mío, evidentemente", dijo.

La verdad es que Pampita se lo tomó con un humor bárbaro, ¡cero rollo! Aseguró que se rio de la situación y que no se arrepintió de lo sucedido. Y para los que pensaron que había querido enviar la publicación a alguna amiga, no fue así: aclaró que la publicación se la mandaron sus amigas. Además, admitió que es muy de meter la pata y que no es la primera vez que le pasa.

Al final, la modelo argentina reconstruyó el momento exacto del desliz: estaba viendo el contenido que le habían enviado y, sin darse cuenta, tocó algo que lo publicó. Según contó, no sabe cómo tocó algo que hizo que se publicara unos segundos, pero se lo tomó con calma. Así que no hubo ninguna intención oculta, ¡solo un descuido tecnológico!

¿Será que a ustedes también les ha pasado algo similar con las redes, que terminan publicando algo por accidente?