Espectáculos

¡Atención, atención, la farándula argentina nos tiene otro cahuin de aquellos que te dejan con la boca abierta! La vida sentimental de Marta Fort, la heredera del popular empresario argentino Ricardo Fort, está dando más vueltas que yo en la cama un lunes por la mañana pensando en el trabajo. Resulta que, a poquitos días de terminar su relación con Juan Manuel Ramírez, Martita ya está en boca de todos por unas imágenes que la muestran ¡súper cerca! de un famoso que, para colmo de males (o de amores), ¡está casado y con anillo y todo! ¿De quién hablamos? Ni más ni menos que de Pablo Migliore, el exarquero y actual compañero de Marta en las grabaciones de MasterChef Celebrity. ¿Aquí huele a romance o es solo la imaginación de los chismosos que no tienen nada mejor que hacer?

¡Ay, Martita! ¿Qué hiciste ahora?

El escenario de esta explosión de rumores fue el Tropitango, donde distintas figuras del espectáculo se reunieron para disfrutar de una noche a pura música y baile. La convocatoria estuvo a cargo de Hernán Coronel, el líder de Malafama, que brindó un show en vivo . Entre los invitados estuvieron Luck Ra, Julieta Poggio, la China Ansa y Mike Amigorena. Pero parece que el verdadero show se dio fuera del escenario principal. Y es que las miradas de todos se clavaron en el encuentro entre Marta y Pablo Migliore. En un video que ya está circulando por todas las redes sociales, como pan caliente, se los ve charlando animadamente, riéndose y mostrando una cercanía que despertó sospechas. La chispa, o al menos la sospecha, ya estaba encendida entre la farándula digital.

¡El anillo al dedo... o al tacho de basura!

Pero la cosa se puso color de hormiga, o más bien, ¡rojo vivo!, con un detalle que ha dejado a más de uno con la boca abierta y especulando sin parar. En un momento de la conversación, Migliore se llevó la mano a su alianza, ¡se la quitó e hizo el gesto de arrojarla! Sí, señoras y señores, como lo leen. Esta secuencia desató una avalancha de interpretaciones entre los usuarios. Algunos quisieron ver en este movimiento una señal clarísima de que el exfutbolista se estaba declarando "disponible" ante la flamante soltería de Marta Fort. Otros, con la imaginación a mil por hora, ya estaban tejiendo una posible situación de infidelidad. Lo cierto es que, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial que nos diga si entre estos dos hay algo más que una simple amistad.

Migliore: ¡Ya es costumbre en el chisme!

Y como si no fuera suficiente para armar un buen tole tole, Pablo Migliore no es ningún novato en esto de estar en el centro de los rumores de romance con sus compañeras de trabajo. ¿Quién no se acuerda de la polémica que se armó con la China Ansa, también en MasterChef? Aquella versión generó repercusiones en su entorno familiar y obligó al exdeportista a explicar públicamente cómo había vivido las especulaciones. En ese momento, Migliore fue sincero y reconoció que entendía perfectamente el malestar de su esposa, Natalia, frente a las especulaciones. Según contó, se puso en el lugar de ella: ver a su mujer con un compañero de trabajo le hubiese molestado.

Ahora, con este nuevo video y su cercanía con Marta Fort, el exarquero vuelve a quedar bajo la lupa, justo cuando Martita atraviesa una separación reciente. Hasta ahora, ni Marta Fort ni Pablo Migliore han soltado prenda sobre las imágenes ni han aclarado qué hay detrás de esta supuesta "complicidad" . El video ya es la comidilla de las redes y ha abierto un capítulo más en el libro de las especulaciones sobre sus vidas privadas, ¡y vaya que son expertos en eso!

¡Nosotros estamos aquí con el pop corn listos para ver cómo se desenlaza este novelón digno de televisión nacional! ¿Ustedes qué creen que está pasando en este enredo de famosos?