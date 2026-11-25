Espectáculos

¡Agárrense, fanáticos del cuarteto! La noche en Rosario Chateau se prendió con un momento épico que nadie vio venir. Nuestra querida Valentina Márquez, recibió una visita sorpresa que dejó a todos con la boca abierta: el mismísimo Damián Córdoba, 'El Wacho', se apareció en su show. ¡Imaginen el junte! Dos referentes de distintas generaciones del cuarteto en un mismo escenario.

Y sí, como era de esperarse, estos dos referentes no se quedaron solo en el saludo. Se unieron para regalarle al público una interpretación brutal de "Quién se ha tomado todo el vino", ese himno inmortal de La Mona Jiménez que es fijo en cualquier fiesta y que siempre nos hace bailar. La combinación de voces sorprendió a los presentes.

Lo más churo de todo es que esta fue la primera vez que Valentina y Damián compartieron escenario y cantaron juntos. ¡Una verdadera sorpresa para los fans y para el ambiente cuartetero! El encuentro regaló un momento inolvidable para los fanáticos.

Después de un debut tan potente, la pregunta es inevitable: ¿cuándo los volvemos a ver juntos? ¡Nosotros ya estamos con el playlist listo y haciendo fila para el próximo junte!