Espectáculos

¡Atención, atención! El pasado 15 de noviembre, Nueva York fue testigo de la reaparición pública de Oskar Muñiz, el hijo de nuestra querida Jennifer Lopez. Sí, el joven, antes conocido como Emme, estuvo presente en el 92nd Street Y, un centro cultural de la Gran Manzana, mostrando todo su apoyo a JLo en un momento súper importante de su carrera.

¿Y a qué fue? Pues Jennifer Lopez estaba presentando su película concierto The JLO Show: Live in Las Vegas, una joya audiovisual grabada durante su residencia en The Colosseum at Caesars Palace. ¡Imagínense! Un proyecto de esos que te dejan con la boca abierta y que, por si acaso, se estrena el próximo 26 de noviembre. ¡Así que a agendarlo desde ya!

Esta aparición de Oskar llega después de que él y su hermano Max, empezaran sus estudios universitarios en septiembre. Se acuerdan que JLo confesó que no fue nada fácil ver a sus hijos “volar del nido”, ¿verdad? Pero como buena artista que es, también dijo que esta nueva etapa de maternidad la tiene “inspirada en términos musicales”. ¡Claro que sí!

¿Será que Oskar ya está listo para seguir los pasos de su mami en el ojo público? ¡Estaremos ojo avizor!