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Imagínense el chismecito: el mismísimo Ricky Martin ha salido a hablar de las declaraciones de su hijo Valentino. ¿Recuerdan ese video que Valentino subió a sus redes hace unos meses pidiendo que lo reconozcan por lo que él es y no solo como “el hijo de Ricky Martin”? Pues sí, el papá famoso reaccionó y ¡no es como se imaginan!

Valentino, quien cumplió los 18 en agosto, soltó una bomba en julio con un video donde dejaba claro que no le gustaba que lo relacionaran siempre con la fama de su padre. “Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin”, dijo sin pelos en la lengua. ¡Pucha, qué valiente!

Lejos de enojarse, Ricky Martin, el famoso cantante y actor puertorriqueño, en una entrevista en el programa “El Flow de la Radio” con Vicky Van, ¡le echó flores a su hijo! Dijo que le gustó la actitud de Valentino de querer desarrollar su propia identidad. Hasta bromeó que algunos pensaron que Valentino iba a perder seguidores por decir eso, pero ¡al contrario! Ha ganado más admiradores. ¿Quién lo diría?

Pero la cosa no queda ahí. El orgullo de Ricky es tan grande que no dudó en destacar las habilidades artísticas de Valentino. Resulta que el joven ya se subió al escenario en uno de los conciertos de su padre y ¡demostró sus talentos para el baile, incluyendo una pirueta! ¡Así se hace, Valentino, a romperla!

Ahora, el dilema familiar: Ricky Martin confesó que él siempre les aconseja a sus hijos –Matteo, Valentino, Lucía y Renn– que aprovechen todas las oportunidades que les da su apellido. Especialmente ahora que están entrando a la etapa universitaria, les recuerda que pueden usar su apellido si eso les facilita alcanzar sus objetivos.

Pero, ¿adivinen qué? Sus hijos, incluido Valentino, prefieren abrirse camino por su cuenta, sin usar la fama del padre. Ricky lo entiende, pero igual les insistió: “Si te ayuda, úsalo, si no te ayuda, ¡bórralo!”. Al final, el cantante apoya que Valentino busque su identidad, pero tampoco quiere que desaprovechen el camino que él ya les allanó. ¡Qué complicado ser hijo de una megaestrella! ¿Tú usarías el apellido de tu papá si fuera Ricky Martin?