Espectáculos

Yanina Latorre ha vuelto a encender la polémica, esta vez apuntando directamente a Edith Hermida con una acusación bien picante. “Edith va y te sonríe, pero es zorra ¡A mí me hacía lo mismo!”, soltó Latorre, destapando una vieja bronca que, según ella, viene de hace rato.

Latorre recordó cómo, en su versión, Hermida actuaba cuando Latorre era parte del equipo de “reidoras” de Beto Casella en el programa “Bendita”. Asegura que Hermida “me hacía mierda” y, después, cuando se encontraban, le decía “¡Es un chiste, es un chiste!”. ¡Un clásico! Latorre, sin pelos en la lengua, la describió como una “loro barranquera” que le decía de todo y luego lo justificaba con la excusa de la broma.

El relato de Latorre no cayó en saco roto. Rocío Robles, que ya tenía sus propios roces con Hermida, no tardó en unirse al bardo. Robles, que había dado la nota a Latorre, reveló el apodo que usa para Edith Hermida: Yanina Gasolera, porque, según explicó, no le da la nafta. Aunque el apodo lleva el nombre de Latorre, Robles precisó que la destinataria era Hermida.

Robles también aprovechó para soltar una recomendación general sobre los vínculos: desconfiar de quien se ríe y dice que está todo bien, y hablar de frente y con honestidad. De paso, dijo que no apuntaba a nadie en particular y que se siente un blanco fácil, porque cuando habla Vernaci nadie le dice nada, pero cuando habla ella le contestan todos.

Para cerrar, Robles hizo una pequeña mención a Mazzocco y al tema del “canje”. Explicó que no fue la única involucrada en esos intercambios y que, para ella, no hay nada de malo en eso. ¡Así que ya saben, amig@s! En el show de la tele, a veces el chisme va más allá de las cámaras. ¿Quién dirá la siguiente perla en este drama farandulero?