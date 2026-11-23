Espectáculos

Jorge Drexler estuvo un miércoles por la noche en la barra de un bar en Miami Beach, intentando que lo atiendan mientras se ponía los lentes. La presbicia, que no lo deja ver bien de cerca, es una de las cosas que más le chocan de ser sexagenario. Esa noche, una hora antes, había terminado de dar un concierto a unas cuadras, presentando "Taracá", su disco más reciente.

Entre la vejez y el surf: la lucha de un sexagenario

El artista uruguayo tiene 62 años y no los aparenta, quizá porque sigue surfeando. No sabe cuánto tiempo más podrá practicarlo, pero si el físico se lo permite seguirá subiéndose a la tabla, porque le gusta el mar y tiene una conexión especial con él. De más chico pensaba que un señor de 60 años era claramente un viejo. Hoy, una parte de él va aprendiendo a serlo, pero a otra le cuesta muchísimo.

Fue por los 40 que empezó a notar que el cuerpo no es para siempre, pero esto le dio un giro: en vez de bajonearse, decidió celebrar su cuerpo. Empezó a bailar a esa edad y a cuidarse más. Admite que ya no tiene la resistencia que tenía a los 25, pero no siente el cuerpo como una limitante. Eso sí, los achaques no faltan: una cicatriz que le dejó la guitarra clásica en la cadera izquierda, los callos de tocar guitarra o piano y dolores de cuello. Lleva esas marcas con orgullo. Tras ganar un Oscar en 2005 y separarse de su pareja, entró en un período un tanto oscuro en su vida.

"Taracá": Un viaje sonoro con ritmo y mensaje

Su álbum "Taracá" es una vuelta a sus raíces uruguayas. Drexler confesó que, aunque le hubiera encantado, no pudo volver a vivir en su país porque sus hijos están en España. A ese país viajó en 1995, con solo el número de teléfono fijo de Joaquín Sabina, para probar suerte. Y allá terminó afincándose.

El nombre "Taracá" es un neologismo que Drexler inventó inspirado en la onomatopeya del ritmo de uno de los tambores del candombe, un género afrouruguayo. Después, el joven Facundo Balta, uno de los músicos que componían con él, le dio un segundo significado: estar acá. Drexler terminó escribiendo "Estar acá y estar ahora" en el estribillo de "El tambor chico". Para él, el candombe es un regalo de África a Uruguay que le da identidad y lo define culturalmente.

¡Reguetón al rescate! Drexler defiende el ritmo y la "fuerza vital"

Mientras celebra los tambores del candombe, Drexler también sale a defender el reguetón, un género que, según él, ha sido de los más exitosos y, a la vez, de los más castigados. Cuenta que en una de sus canciones invita "a mover ese culo" y recuerda episodios históricos donde bailes como la zarabanda en la España del siglo XVI, el chuchumbé en el México del XVIII, el tango en el Río de la Plata o el propio candombe en Montevideo, fueron perseguidos por "procaces". Todos, curiosamente, con origen en ritmos africanos.

Drexler recuerda que el ser humano canta sobre sexo desde que empezó a cantar, del "Cantar de los Cantares" a los trovadores. Para él, es clave diferenciar entre letras con alto contenido sexual y aquellas que son discriminatorias o vejatorias hacia la mujer, algo que no ocurre solo en el reguetón. Pone ejemplos: "Every Breath You Take" de The Police, que ve como una advertencia de carácter claramente tóxico, y una letra de los Beatles que considera una amenaza de muerte.

El uruguayo quiso escribir un tema con Young Miko con el lenguaje de la intimidad, pero para él era imposible de meter en una canción. Dice que Bad Bunny o Young Miko lo consiguen y que le interesaría aprender. Critica la desconfianza ante lo nuevo y ante la fuerza vital que se manifiesta en el cuerpo. Cree además que el reguetón es relegado por su origen y por una cuestión de edad: todavía hay colegas que dicen que la música de ahora no tiene sentido ni melodía, pero a ellos también se lo dijeron cuando hacían punk o rock and roll.