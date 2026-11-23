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¡Atención, fanaticada de la velocidad! Marc Márquez, el piloto español de motociclismo que nos tiene al borde del asiento, ¡se acaba de coronar diez veces campeón del mundo de motociclismo! El domingo 22 de noviembre, este crack de Ducati conquistó el Mundial de MotoGP 2026 en el Gran Premio de Portugal, cerrando una remontada histórica de 102 puntos y dejando atrás los nueve títulos del ex-motociclista profesional Valentino Rossi. ¡Se pasó de lanza a lo grande!

Después de una temporada que fue pura montaña rusa, llena de problemas físicos, operaciones y unas cuantas dificultades con la moto, el español tuvo la humildad de dedicar este campeonato a todos los que no dejaron de confiar en él, incluso cuando las cosas se pusieron más que complicadas. ¡Eso sí es tener garra!

Pero lo que nos dejó con la boca abierta fue una frase que soltó, ¡que es oro puro para el debate en los grupos de WhatsApp! Márquez se imaginó a sus fans defendiendo su palmarés en las reuniones familiares. “De esta manera, un día hablarán en la mesa de Navidad y dirán: sí, sí, pero 10 títulos”, soltó el campeón. ¡Entendidos, verdad? Es la respuesta perfecta para los que siempre le buscan el pero.

Según Márquez, este décimo título tiene un significado diferente al que consiguió en 2025. Aquella novena corona, dice él, ya le había permitido cerrar una etapa bien difícil en su vida personal, después de años de lesiones y muchas dudas sobre su futuro en las pistas. “Este título no cambiaba el futuro de mi vida, este era para todos mis fans”, afirmó, dándole todo el crédito a su gente.

El apoyo que recibió fue clave, especialmente cuando llegó a estar 102 puntos por detrás del líder. ¡Imagínense el estrés! Además de superar a Rossi, Marc Márquez también iguala el récord de Giacomo Agostini, con ocho títulos en la categoría reina. ¡Para ponerle la cereza al postre!

La verdad es que esta temporada pintaba negra, parecía casi perdida para el piloto de Ducati. Pero su recuperación fue épica, hasta que una octava posición en Portugal le dio el empujón matemático que necesitaba para asegurar su décimo campeonato mundial. Más allá de los números y los récords, este título es un regalo para esos hinchas fieles que lo bancaron cuando nadie más lo hacía.

Así que ya saben, la próxima vez que alguien empiece con las comparaciones, tienen el argumento oficial de Marc Márquez. ¿Será que a los que les gusta el drama les tocará cambiar de tema?