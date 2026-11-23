Espectáculos

¡Qué onda, banda! La Costa, esa actriz y panelista que siempre da que hablar, se mandó una movida que nos hizo pensar a todos. Se mostró sin maquillaje en un video de Instagram, dejando atrás el glam y los filtros para un momento súper honesto y real. ¡Una capa total!

La cosa fue así: Costa grabó un video corto, sin una sola gota de maquillaje, y lo subió a su Instagram. Lo acompañó con un mensaje directo y sin rodeos: “De cara lavada, lista para Rosario en un minuto”. Este gesto nos mostró el detrás de escena, justo antes de salir al ruedo con su espectáculo "A toda costa", que tenía una función prevista en Rosario. Un vistazo auténtico al momento previo de prepararse, algo que raras veces vemos de las figuras públicas.

Este look tan tranqui contrasta un montón con las producciones impecables que Costa suele lucir en la tele y en los eventos. Estamos acostumbrados a verla con looks súper elaborados, pero esta vez, la ex-analista de Gran Hermano (Telefe) eligió compartir con su comunidad un pedazo de su día a día, un instante más íntimo antes de cumplir con sus compromisos laborales.

El video fue una prueba de que la gente valora la naturalidad. Apenas lo subió, se llenó de cientos de mensajes de sus seguidores, que no se hicieron de rogar para tirar flores. Muchos destacaron lo bella que se veía sin producción y celebraron que se animara a mostrarse tal cual es. Entre los comentarios aparecieron palabras de elogio y cariño hacia la actriz.

Y es que, la verdad, ¿quién no se identifica con ese momento sin maquillaje antes de salir? En un mundo donde todo es filtro y edición, que una figura pública se muestre así, sin vueltas, es un aire fresco. Nos recuerda que detrás de la pantalla hay una persona de carne y hueso, y eso genera una conexión brutal. Es un ejemplo de cómo las redes sociales también pueden ser un espacio para la autenticidad y para romper con esos estereotipos de belleza imposibles. ¿No les parece?