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La sonrisa de Laritza Bacallao siempre ha sido un sello personal, casi una marca registrada. Ese espacio entre sus dientes delanteros, que los capos del diente llaman diastema, la acompañó en toda su carrera artística, ¡hasta ahora!

Por eso, cuando la Laritza decidió confiar su boca al Dr. Víctor Lubin, conocido en el jet set como el “dentista de las estrellas”, el chisme fue grande y el reto, enorme. No era solo arreglarse la dentadura, sino lograr la sonrisa que quería sin perder ese “algo” que la hacía inconfundible.

El dilema de la identidad y el canto

Con una trayectoria de más de diez mil sonrisas diseñadas, el especialista de Sunset Smile Creations se encontró con un caso que causó revuelo y generó un montón de dudas entre los fans de la artista. No era un simple cambio de fachada; aquí había dos temas clave que preocupaban a Laritza y que el Dr. Lubin debía sí o sí respetar: conservar su identidad, aquello que la hacía ella, y que el procedimiento no le afectara la voz, ¡imaginate perder su voz para cantar!

Obviamente, esta decisión no fue de la noche a la mañana, ¿no? Nos cuentan que hubo un proceso largo, con tres propuestas distintas, semanas llenas de preguntas y varios momentos de incertidumbre. La cosa no fue fácil hasta que finalmente encontraron el diseño perfecto. El Dr. Lubin se puso las pilas, escuchó cada inquietud de Laritza, le explicó todas las opciones y, trabajando juntos, definieron cómo iba a lucir esa nueva sonrisa.

La misma Laritza confesó en una charla con el doctor que estaba insegura y no quería hacerlo por miedo a que cambiara su forma de cantar. ¡Y quién no la entendería! Para un artista, la voz es todo.

Para el Dr. Lubin, el desafío era justo ese: encontrar el equilibrio ideal. Tenía que lograr una transformación estética que fuera de lujo, pero sin sacrificar esas características tan propias de la artista. Al final, el resultado fue un diseño híper personalizado que le mejoró la sonrisa manteniendo intacta su esencia. ¡Un capo el doctor!

Un año después: ¡Cero arrepentimientos!

Un año después de semejante cambio, Laritza regresó a Sunset Smile Creations, pero esta vez solo para una limpieza dental profunda. Y claro, aprovechó para compartir su experiencia, especialmente para todos los que todavía están con la duda de si se animan o no a cambiar su sonrisa.

Durante su visita, el Dr. Lubin quiso saber qué había sido lo más distinto que había sentido desde que se animó a modificar ese diastema que la acompañó por tantos años. La respuesta de Laritza fue clarísima y súper contundente: “Te soy sincera, yo no he sentido nada, ningún cambio. O sea, para mí este diseño de sonrisa ha venido literalmente a ser súper orgánico con mi boca. No he sentido dolor, no he sentido molestia, sensibilidad, nada de eso he sentido”, aseguró, dejando a más de uno con la boca abierta.

Y por si fuera poco, sus miedos sobre cómo afectaría su canto, ¡cero que se cumplieron! Es más, entre risas, el doctor la retó a cantar un pedacito de una de sus canciones para demostrar que su voz seguía intacta. Laritza, ni corta ni perezosa, se mandó unos versos de “Mira tú”, regalando un momento espontáneo y divertidísimo en la consulta. ¡Tal cual, como en los videos de TikTok!

Laritza, una referente para otros

La historia de Laritza va más allá de su propia sonrisa. Tiene un significado especial para el especialista, quien compartió que él mismo tuvo un diastema de joven y también decidió corregirlo. ¡Mira vos qué coincidencia!

Según explicó el doctor, la transformación de la cantante se ha convertido en una referencia de oro para un montón de gente que también tiene separación en los dientes y está pensando en hacerse un diseño de sonrisa. Así se lo dijo a Laritza, agradeciéndole la confianza después de todas esas semanas de incertidumbre.

La cantante aprovechó su vuelta a la clínica para recomendar la atención dental que recibió y señaló que Sunset Smile Creations es el lugar para quien quiera una buena salud dental. Y es que la experiencia de Laritza Bacallao es un ejemplo clarísimo de cómo Sunset Smile Creations apuesta por tratamientos bien personalizados, donde lo que el paciente quiere y espera es la base de todo. No le dieron una sonrisa completamente diferente, ¡sino una versión renovada de la que ya conocemos y amamos! Y, según ella misma, un año después se siente tan natural como el primer día. ¿Vos te animarías a un cambio así sin perder tu esencia?