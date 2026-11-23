Espectáculos

The Warning es la banda de rock mexicana formada en 2013 por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal.

¡Agárrense que las The Warning están volviendo a volar altísimo! Las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, que nos tienen acostumbrados a romperla, regresan con su nuevo material, Everything's Falling, y ya se están preparando para ser headliners por primera vez en el Estadio GNP Seguros. Después de 13 años demostrando que vienen con todo, su carrera no para de darnos sorpresas y confirmar que su rock es más fuerte que cualquier expectativa.

A romper récords con "Kerosene"

En septiembre de este año, The Warning dejó a más de uno con la boca abierta al romper un récord histórico en la música rock. Con su sencillo "Kerosene", se convirtieron simultáneamente en la primera banda mexicana y en la primera agrupación conformada exclusivamente por mujeres en alcanzar el codiciado número uno de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard. ¡Un hito que nadie había conseguido en los 45 años de existencia de este ranking! "Kerosene" es una explosión: divertida, con una vibra "girly" que choca con lo confrontacional, inspirada en la película Mean Girls (¡la original de 2004!). Es ese tema ideal para subirle el volumen a la hora de maquillarse antes de salir, pero con un sonido estridente, furioso y bien metalero, cero de esos tonos fosforescentes de chicle bomba. Es una inyección de energía ver cómo una propuesta tan orgullosamente femenina se apodera de la cima de una lista históricamente dominada por hombres en un género que cimentó su credibilidad a base de pura rudeza. Y para que no quede duda de su momento top, "Ego", una de las canciones de su nuevo álbum, está nominada a Mejor Canción de Rock en los Latin Grammys. ¡Éxito por donde lo veas!

Del escenario viral a los gigantes del rock

El 5 de febrero de 2027, The Warning será, por primera vez, el acto principal en el Estadio GNP Seguros, uno de los recintos de conciertos más importantes de México. ¡Un tremendo paso! Por si fuera poco, hace unas semanas fueron anunciadas como el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL que se jugó el 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la CDMX.

Para quienes recién se suman a este fenómeno, lo más sorprendente es que no son una banda nueva. Las hermanas Daniela (26 años), Paulina (24) y Alejandra (21) llevan prácticamente toda su vida musical tocando juntas. Formaron la banda en 2013 y se hicieron virales por el inolvidable cover de "Enter Sandman" de Metallica que subieron a YouTube. Más de una década después, han demostrado que se puede ir más allá de la fugacidad de la fama en internet.

La madurez después del boom: una carrera a pulso

Estas talentosas hermanas han sobrevivido a un montón de cosas que hubieran desmoronado a cualquier otra banda: la efímera fama viral, una pandemia justo cuando firmaron con una disquera grande y esas tensiones que siempre ponen a prueba a cualquier grupo, ¡más aún si sus integrantes también son familia! Llevan cinco discos de estudio, han acumulado más de 785 millones de reproducciones solo en Spotify y tienen una comunidad de millones de seguidores en redes. En 2025, llenaron tres fechas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, y conquistaron públicos en festivales como Download, Hellfest y Lollapalooza por toda Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Es fascinante ver cómo superaron el ser "el fenómeno viral" para construir una carrera musical sólida que sigue creciendo.

En una videollamada, el ambiente con ellas es súper natural. Las tres sentadas juntas, el Zoom dice "Alejandra Villarreal", sin mánagers ni representantes metidos en la conversación. Desde su casa en Monterrey, se interrumpen sin malicia, terminan las frases de la otra y se ríen de sus propios recuerdos, incluso con sus gatos maullando de fondo. Es como estar en una sobremesa familiar. Y aunque su calendario no da tregua y siempre les preguntan por el famoso video de Metallica, Dany, la guitarrista y vocalista principal, asegura que nunca se hartan de hablar de él, aunque reconoce que el recuerdo se siente cada vez más lejano. Las demás hermanas coinciden en que les cuesta recordar cómo eran esas niñas.

Los hechos de ese video se dieron en julio de 2014, cuando Dany, Pau y Ale, con 14, 12 y nueve años respectivamente, grabaron su versión de "Enter Sandman" en casa, recién llegadas de un almuerzo familiar y sin ningún plan de marketing. "Ni siquiera pensamos mucho en nuestra ropa. Veníamos de un domingo familiar con sandalias y vestiditos", recuerda Ale. El video explotó en 2015, con medios internacionales como TIME y Rolling Stone haciéndose eco, y hasta Kirk Hammett de Metallica las elogió. Poco después, llegó la invitación al popular show de Ellen DeGeneres y Venga la Alegría en TV Azteca.

Pero la verdad es que su camino no fue una línea recta ascendente. Paulina recuerda que después del cover hubo un bajón y que ellas siguieron adelante, paso a paso, durante 13 años. Con el apoyo de sus padres y de Rudy Joffroy, su mánager, tuvieron que aprender a moverse en un mundo desconocido, protegiéndose de quienes querían aprovecharse de ellas. Apostaron por una carrera de verdad, en lugar de vivir de sus 15 minutos de fama. Ese mismo año, las hermanas crearon un GoFundMe para estudiar en el Berklee College of Music.

¿Quién dijo que las estrellas de rock no pueden ser también las reinas de la casa y romperla toda?