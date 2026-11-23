Espectáculos

¡Atención, fans de RBD! Christian Chávez, el cantante y actor mexicano que compartió escenarios con Anahí durante el reencuentro de RBD, confirmó que actualmente no tiene comunicación con Anahí.

Fue el jueves 19 de noviembre cuando Christian se encontró con la prensa y, sin pelos en la lengua, habló de cómo está la cosa entre los ex-RBD. Aseguró que sigue en comunicación con los integrantes de la agrupación, pero al referirse a la intérprete de Mía Colucci, la cosa cambió: “Obviamente, ustedes saben que tengo contacto con todos, de una forma u otra. Con Anahí, no. Pero, bueno, son cosas que pasan en la vida”, soltó, .

Claro, le preguntaron si había chance de que recuperen esa amistad, pero Christian fue más que claro, tirando la pelota a la cancha de lo privado: “Esas ya son cosas muy personales. Son asuntos y procesos que no se viven ni se conversan frente a las cámaras”. ¡A la firme, se lo guardó todo!

Esta declaración vuelve a encender las alarmas sobre las relaciones dentro de RBD, después de las diferencias que salieron a la luz tras la gira Soy Rebelde Tour, que reunió al grupo en 2023. En 2024, los integrantes de la agrupación informaron sobre una auditoría relacionada con las finanzas de la gira, que señaló alrededor de un millón de dólares sin la debida contabilización. La empresa T6H Entertainment, ligada al ex representante Guillermo Rosas, quien, por supuesto, negó todo, fue la señalada.

En ese contexto, Christian Chávez hizo declaraciones sobre los rumores que involucraban a Anahí y a su esposo, Manuel Velasco. ¿Y cómo reaccionó Anahí? Pues públicamente, y cuestionando a su compañero. Eso alimentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Ahora, Christian confirma que la comunicación entre ellos es nula, aunque no atribuyó la situación a un episodio específico ni ofreció detalles sobre lo que ocurrió entre ellos. ¿Será que esta amistad se fue a la goma? ¿Ustedes qué opinan, chismosos?