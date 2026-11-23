Espectáculos

¡A ver, a ver! Paola Dalay y el futbolista César Romo han vuelto a prender las alarmas, pero esta vez con un bronceado espectacular desde Cancún. La parejita, o lo que sea que sean, se dio una escapada el pasado fin de semana y, obviamente, nos regalaron fotos en bañador, presumiendo figura y, sobre todo, su cercanía.

Pero tranquilos, esto no es solo un álbum de vacaciones. Las redes sociales están que arden porque esta "escapada" llegó días después de que José Eduardo Derbez, el ex de Paola, tuviera un gesto con la DJ Mariana BO, con quien ya se lo relaciona. ¿Coincidencia? ¡Ja! Los fans ya están armando el debate sobre quién se mueve más rápido en el amor post-ruptura.

Paola ya había aclarado antes que con César Romo estaban compartiendo tiempo y conociéndose, sin una relación formal, y negó que vivieran juntos. Las imágenes del viaje a Quintana Roo reflejan que la convivencia entre ambos sigue fortaleciéndose.

Y por si faltaba leña al fuego, Mariana BO, la DJ que ahora le roba suspiros a José Eduardo, dijo a 'Ventaneando' a inicios de la semana pasada que ella y José Eduardo Derbez sí estaban saliendo.

Recordemos que Paola y José Eduardo Derbez confirmaron su ruptura a principios de noviembre, después de semanas de chismes. En ese momento, señalaron que la ruptura fue en buenos términos y rechazaron que hubiera existido una infidelidad. Después, Paola aclaró que la ruptura había ocurrido cinco meses atrás y que no la hicieron pública porque no estaban listos. ¡Uf, qué drama!

Así que mientras unos se broncean, otros mandan flores, y los fans... ¿quién tiene el mejor glow up post-ruptura?