Espectáculos

Agarren sus teléfonos porque el chisme está bueno y viene con lección de vida incluida. Resulta que Luz García, la conocida presentadora y actriz, se mandó una reflexión en su cuenta de X (antes Twitter) que no solo generó reacciones, sino que ya está dando de qué hablar entre la gente que sigue el rollo de las redes. ¿El tema? Los principios que uno debería tener clarísimos cuando busca cumplir sus metas. ¡Y qué tema, ah!

La cosa es que García, sin pelos en la lengua, dejó caer que no todo vale para llegar a la cima del éxito. ¡Uff! Unas palabras que nos hacen sudar frío a más de uno que vive en este mundo de la inmediatez. La presentadora fue directa: “Emprender es admirable, pero no todo vale para llegar”. ¡Plop! ¿A quién no le cae el guante con esa frase? Ella insistió en la importancia de no botar los valores personales por la borda, por más que la ambición nos esté picando.

Según García, el éxito no debería medirse solo por los objetivos que uno consigue –léase, el dinero, la fama, los likes– sino también por cómo te comportas y qué principios mantuviste firmes durante todo el proceso. Remarcó que el éxito no se mide solo por lo que se consigue, sino por los principios que se conservan en el camino. Es como que te diga: ¿de qué te sirve llegar, si en el camino te olvidaste quién eras o pisaste a medio mundo?

Y aquí viene la parte donde el internet hace de las suyas: aunque Luz García no mencionó a nadie en particular (¡como debe ser!), la gente en las redes sociales no tardó ni un segundo en vincular sus palabras con el caso de la influencer Melissa Medina. ¡Ay, la viveza criolla! Siempre buscando aludidos donde no los hay o donde no se los nombra explícitamente. Es que no se nos pasa una, ¿verdad? Cualquier reflexión profunda, ¡pum!, ya tiene nombre y apellido en la mente colectiva.

Para cerrar con broche de oro (y dejándonos pensando hasta el día siguiente), García lanzó una pregunta que nos cala hasta los huesos: “¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para alcanzar tus sueños? En muchas ocasiones, el fin no justifica los medios”. Y aquí estamos nosotros, mirando al vacío y preguntándonos si alguna vez cruzamos esa línea. ¿Tú qué dices?