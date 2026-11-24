Espectáculos

¡Señoras y señores, prepárense porque esto se puso serio! Dos equipos van a volver a la competencia de La Gran Batalla. Y aquí la cosa se pone interesante: uno será salvado por el público, ¡o sea, nosotros!, y el otro por la decisión consensuada de los jueces.

Cuatro equipos que dejaron su talento y esfuerzo sobre el escenario tienen una última oportunidad para recuperar su lugar. Es una batalla de repechaje que promete emociones fuertes, ¡como para no pestañear ni un segundo! Esta noche, lunes 23 de noviembre, el escenario va a vibrar de nuevo con presentaciones que, desde ya, sabemos que estarán cargadas de energía, pasión y un talento que te dejará sin aliento.

Pero ojo, esta vez no todo está en manos de los jueces. ¡El poder lo tienen ustedes! Sí, el público va a tener una de las decisiones más importantes de la noche. Imagínense el peso de ese voto. Los cuatro equipos están más que listos para darlo todo, para demostrar que merecen esa segunda oportunidad y que su lugar en la competencia no era para perderlo.

Pero, como en toda buena historia de drama y reality, solo dos lo lograrán. Uno de esos equipos, el que cuente con el apoyo de la gente, regresará gracias al apoyo masivo y los votos del público. El otro será elegido por los jueces mediante una decisión consensuada.

Cada presentación será clave, cada paso en el escenario contará y cada voto podrá inclinar la balanza. Si ya tienen a su favorito, ¡corran a voto.reduno.com.bo y hagan que se escuche su voz!