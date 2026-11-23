Espectáculos

No hay nada como una buena anécdota para romper el hielo, ¿verdad? Pero Maleja Restrepo llevó eso a otro nivel al contar un chismecito que vivió con su esposo, Tatán Mejía, y el cantante Pipe Bueno. La presentadora, en una charla con Paola Jara, soltó los detalles de un “momento humilde” que, según ella, te enseña a manejar la presión con humor.

Todo comenzó cuando Pipe Bueno, que estaba grabando una novela, decidió pasar a saludar a la pareja. Los tres estaban de lo más tranquilos, muertos de la risa charlando, hasta que un “sonido inesperado” interrumpió la paz. Maleja contó que, mientras los tres se reían con Sebas, de pronto sonó un ruido inesperado, y bromeó con Paola sobre la leche deslactosada con lactosa. ¡Imagínense la escena!

Ante el incómodo momento, Maleja demostró ser una maestra del arte de improvisar. En lugar de quedarse muda o hacerse la desentendida, decidió aplicar la táctica del humor para quitarle importancia al asunto. Así, con toda la chispa que la caracteriza, miró a Pipe Bueno y le lanzó una frase que lo dejó a cuadros: “Te tengo las trompetas para tu próximo concierto”. Una movida digna de aplauso, ¿no creen?

Mientras Maleja se reía a carcajadas rememorando la anécdota, a Tatán Mejía se le notaba la vergüenza hasta en los pómulos. Su incomodidad era evidente, pero eso solo añadió un toque extra de diversión a la historia, mostrando el contraste entre la espontaneidad de ella y el colorado de él. Y como era de esperar, este chismecito no tardó en hacerse viral en las redes.

El propio Pipe Bueno se enteró del revuelo y no dudó en unirse a la broma con un comentario épico: que hasta olía bien y que a esa pareja se le perdona todo porque son una chimba. Algunos seguidores celebraron la confianza con la que Maleja contó lo ocurrido y otros destacaron el buen humor del cantante. Al final, un suceso cotidiano y algo… ruidoso, se convirtió en la lección perfecta de cómo desinflar un momento incómodo con una buena carcajada. ¿Quién dijo que los “pedos” no pueden ser un arte?