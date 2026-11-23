Espectáculos

Para José María Listorti, la risa no es solo un oficio o una forma de comunicación, ¡es casi un recuerdo familiar! Desde chiquito, la imagen de su abuela, su padre y él compartiendo un chiste frente al televisor, riéndose a la vez, fue como la semillita de su amor por el humor. Esa capacidad de unir generaciones con una buena carcajada es algo que extraña de la tele de antes, pero que hoy vive en carne propia.

Con más de tres décadas en la cancha del entretenimiento, Listorti construyó una carrera que atravesó todo. Desde los tiempos de `Videomatch` y sus cámaras ocultas hasta la conducción, la actuación, el teatro y la comedia musical, este capo nunca se quedó en una sola pantalla. En este momento, conduce `Re Tarde` de lunes a viernes por Pop Radio 101.5, y sigue explorando otros rumbos: el streaming, los musicales y la ficción. Incluso, participó en `El encargado`, la serie de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Además, ya está cocinando nuevos proyectos teatrales, ¡con una agenda que, según él, a veces ni le da para acomodar!

Este presente profesional que está de lo más churo coincide con su participación en la tercera temporada de `LOL: Last One Laughing Argentina`, el formato de Prime Video. La competencia es simple pero te exige un montón: diez comediantes encerrados por seis horas, con una misión clara: hacer reír a los demás sin reírse ellos mismos. Con Marcelo Tinelli al mando, esta edición junta a humoristas de diferentes generaciones y estilos.

La clave para seguir siendo un crack después de los 50

Listorti confiesa que antes pensaba que a los 50 todo se terminaba, que una nueva generación lo iba a dejar relegado. Dice que le angustiaba bastante. También se preguntaba qué haría sin la tele, como si no hubiera vida más allá de la pantalla. Pero, ¡sorpresa! Hace unos dos años que no hace tele de forma diaria, y sin embargo, ¡está en un momento hermoso!

Su método para seguirla rompiendo es claro: no cerrarse a nada y lanzarse a lo nuevo. Hizo comedias musicales, tiene la radio, el streaming, está ensayando para el verano y ya tiene una lectura de guion para un proyecto en abril. Reconoce que no se imaginaba tener tantas propuestas a esta edad. Hay cosas que no puede contar todavía, pero la verdad es que no le alcanza el tiempo para todo lo que le ofrecen, y eso le encanta.

El poder de la tele… y lo que cambió

Al principio, a Listorti le sorprendió un montón descubrir que podía tener una carrera tan activa sin depender de la televisión. Para él, la tele era el lugar donde todo pasaba. Pero ahora, disfruta de la variedad: la radio tiene una relación muy particular con quienes lo escuchan, el teatro es otra experiencia completamente distinta y el streaming también tiene sus códigos. Él no siente que dejó de hacer lo que le gusta, ¡todo lo contrario, está encontrando otras maneras de hacerlo!

Eso sí, la televisión sigue siendo fundamental para construir popularidad masiva. Él tuvo la suerte de estar en un programa que llegaba a 30 puntos de rating, en una época donde la tele era la reina. Asegura que para llegar a tanta gente hace falta una exposición muy fuerte. Antes, la tele tenía una credibilidad enorme; la gente decía “Lo dijeron en la tele” y era casi palabra santa. Ahora, la cosa es diferente, mucha gente desconfía de lo que ve. Pero, a pesar de todo, es súper difícil volverse mega popular si no tenés algún tipo de llegada a la televisión.

Recordando `Videomatch` y conectando con la gente

Cuando Listorti ve que el humor de `Videomatch` sigue siendo un referente, lo mira con muchísima nostalgia y cariño. En su caso, fueron once temporadas, ¡un montón de tiempo! No era solo llegar, hacer una hora de programa y chau. Estaban ahí desde la mañana hasta la madrugada, con reuniones, preparaciones, disfraces, maquillaje, ¡conviviendo todo el día! Recuerda que el canal era su casa. Detrás de los personajes y los sketches, había un laburo impresionante y una relación súper especial entre los compañeros. Hoy, cuando se encuentran, al tiro vuelven a las mismas anécdotas, con mucho afecto.

Su vínculo actual con el público, especialmente en la radio, es bien lindo. Se crea una conexión y unos códigos que nacen con el tiempo. En la radio, se permiten un humor un poco más “políticamente incorrecto” porque hay una confianza con la gente que los escucha. El público entiende desde dónde hablan. Eso sí, reconoce que vivimos en un mundo mucho más sensible con los chistes, y es importante que uno pueda...