Espectáculos

¡Agárrense, generación Z y millennials! Si creían que para triunfar en la música necesitabas un padrino en la industria o una fortuna para grabar en estudios de lujo, Don Luciano acaba de demostrar que el camino es más corto... ¡y está en tu celular! Nicky Jam, ni más ni menos, fichó al productor dominicano como el primer artista de su nuevo sello, Fenix Music Group, y la historia de cómo pasó es para no creerla.

Resulta que Don Luciano subió un video sin editar a Instagram. Una simple "toma sin editar" del tema "Fuiste Tú", que sin más ni más, se hizo viral. Estamos hablando de que superó las 700 mil reproducciones, ¡una locura! Nicky Jam escuchó esa toma sin editar y decidió ficharlo. El tema, que salió el 13 de noviembre (o sea, hace poquito, unos diez días), no solo es el debut de Don Luciano con la disquera, sino que también marca el inicio de una etapa bien potente para ambos.

Esto no es solo un contrato más, es la señal de que las reglas del juego cambiaron. Olvídense de los currículums impresionantes, de las agendas llenas de contactos o de las maquetas pulcras que costaban un ojo de la cara. Ahora pesa una toma sin editar subida a una red social. Los sellos discográficos, están revisando las métricas de las redes: cuántos clics tiene el video, cuántos comentarios genera, cuántas veces lo guardaron para escucharlo otra vez. ¡Es el nuevo oro!

Antes, gigantes como Fania construían su imperio fichando a los compositores e intérpretes más influyentes, y el negocio a largo plazo se sostenía con los derechos de máster y de composición. Hoy, vemos a exponentes como Peso Pluma con su Double P Records seguir una lógica similar, pero la puerta de entrada para los nuevos talentos es diferente. Ya no necesitás un estudio de grabación con luces de Hollywood o ingenieros de sonido que cobran fortunas. Basta con una buena idea, un celular y el valor de subirlo a Instagram, cruzar los dedos y esperar que el algoritmo no te juegue una mala pasada.

Don Luciano se animó y ahora tiene un contrato bajo el brazo. La pregunta del millón es: ¿cuál será la próxima gran historia de descubrimiento? ¿Saldrá el siguiente hit de un video de alguien cantando en la ducha, de un TikTok con un sonido original o de un comentario ingenioso que se hizo viral bajo una publicación? Lo que está claro es que la industria de la música ya no es solo para unos pocos elegidos, ¡ahora cualquiera con un celular puede ser el siguiente!