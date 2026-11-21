Espectáculos

¡Agárrense, wawas! La televisión argentina se puso más picante que ají cochabambino el martes 17 de noviembre. Los protagonistas de un enfrentamiento mediático que dejó a todos boquiabiertos fueron Jorge Rial y Laura Ubfal.

Rial, el conocido conductor, sin pelos en la lengua, se fue con todo contra Ubfal, la panelista de LAM. Él lanzó la bomba de que ella habría pedido seguir en América TV ¡solo porque no soportaba trabajar con Ángel de Brito! Como si eso no fuera suficiente para encender la mecha, Rial le lanzó unos comentarios bien fuertes sobre toda su trayectoria. ¡Uy, qué tal palo!

Pero si Rial pensó que Ubfal se iba a quedar calladita, ¡se equivocó feo! La periodista no se guardó nada y le respondió con insultos, defendiendo públicamente a su compañero. Parece que la lealtad es un plato que se come bien caliente en el chisme farandulero.

Lo que sí es claro es que este cahuín dejó clarísimas las tensiones que se viven en la tele. ¿Será que la próxima pelea es en vivo y directo? ¡A ver quién saca las papas del fuego!