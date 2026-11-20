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¿Quién dijo que los sueños de niño no se hacen realidad? Christian Nodal, el crack del regional mexicano, vivió hace unos días un momento que ni él se lo creía, ¡y todo por un video de su infancia! Resulta que el cantante mexicano compartió un recuerdo churo de cuando era niño, cantando a todo pulmón, y este video no solo se volvió viral, sino que llamó la atención de una figura legendaria de la música: La Toya Jackson. Sí, leíste bien, ¡la hermana del mismísimo Rey del Pop, Michael Jackson!

La Toya Jackson, conocida por ser parte de la icónica familia Jackson, quedó completamente derretida con el clip del pequeño Nodal. En el video, se ve a Christian interpretando "Ben", uno de los temas más emblemáticos que Michael Jackson popularizó en 1972, cuando aún brillaba con The Jackson 5. La tierna escena fue tan conmovedora que La Toya decidió compartirla en sus propias historias de Instagram, con una dedicatoria que decía: "¡Qué adorable! Miren al pequeño Christian Nodal cantando 'Ben'. ¡Qué dulce! ¡Me encanta!", y para rematar, le puso varios corazoncitos blancos.

Cuando Nodal se enteró de esta reacción, ¡la emoción se le fue a mil! Saber que un pedazo de su niñez había sido visto y elogiado por la hermana de uno de sus más grandes ídolos fue algo inigualable. El sonorense no tardó en responder en inglés, en los comentarios de la publicación, con un mensaje cargado de respeto y admiración.

Y como era de esperarse, la reacción de La Toya no solo conmovió a Nodal, sino también a su esposa, Ángela Aguilar. La también cantante se sumó a las muestras de cariño y dejó varios emojis de corazones en la publicación de La Toya, mostrando el apoyo y la alegría por este reconocimiento.

El video original que Christian Nodal compartió mostraba al artista frente a una cámara y con un micrófono, cantando "Ben". Junto a la grabación, Nodal escribió un mensaje sobre el valor de conservar los recuerdos y el inicio de los sueños. Además, aprovechó para agradecer a su tío Iván por haberlo acercado a la música y motivarlo a imaginarse como artista desde pequeño.

Definitivamente, un momento que Christian Nodal no olvidará jamás. ¿A vos te llegó alguna vez un mensaje de tu ídolo? ¡Contanos!