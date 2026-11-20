Espectáculos

Emma Watson, la actriz británica que se hizo famosa como Hermione Granger en la saga de Harry Potter, lleva años siendo una voz importante fuera de las pantallas, especialmente como activista por la igualdad.

¡Basta de etiquetas!

La actriz de Harry Potter, Emma Watson, no se anda con chiquitas y nos dejó una reflexión tremenda sobre cómo los estereotipos y las expectativas sociales nos tienen amarrados. ¿Les suena? A lo largo de los años, estas ideas preconcebidas y los prejuicios han sido como una soga que limita nuestra libertad, y la verdad es que ya es hora de cortarla. Ella lo dijo clarito en un discurso que dio en las Naciones Unidas, donde habló de igualdad y libertad. Su frase es un puñetazo en la mesa: “Si dejamos de definirnos unos a otros por lo que no somos y comenzamos a definirnos por quienes somos, todos podremos ser más libres”.

Es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha sentido presionado por lo que se espera de uno? Watson nos invita a dejar de usar esas etiquetas y esas expectativas sociales para decir quién tiene que ser qué. La sociedad, a menudo, nos encasilla en cómo deberían comportarse hombres y mujeres, qué tienen que mostrar y qué tienen que esconder para encajar. ¡Qué flojera!

Construye tu propio camino

La propuesta de Watson es simple, pero poderosa: empecemos a definirnos por quienes realmente somos. ¿Por qué conformarse con un molde si podemos ser una pieza única? Ella defiende con uñas y dientes la idea de construir nuestra propia identidad, sin tener que ajustarnos a modelos que, seamos honestos, ya están viejos y aburridos.

Para ella, la verdadera libertad es poder expresar tu personalidad tal cual, desarrollar todo tu potencial y tomar tus propias decisiones sin que los prejuicios de los demás te dicten el camino. Imagínense, ¡qué ch'iwi un mundo así! Además, su frase tiene todo que ver con la igualdad de género. Es decir, hay que dejar atrás las divisiones que mantienen a hombres y mujeres sujetos a expectativas diferentes. Un mundo más libre empieza cuando la gente deja de limitarse entre sí y reconoce que cada uno tiene el derecho a ser quien le da la gana.

Aplica el chip del respeto

¿Cómo ponemos esto en práctica en el día a día? Fácil, pero no tan obvio: evitemos juzgar a la gente por cómo se ve, por su chamba, por su género o por cómo se expresa. También significa dejar de exigirle a alguien que se comporte de cierta manera solo por pertenecer a determinado grupo. ¡Basta de esas imposiciones!

En nuestras relaciones, esto se traduce en escuchar de verdad, sin esa vocecita prejuiciosa en la cabeza. Nadie debería tener que cambiar su esencia para que los demás lo acepten. Respetar las decisiones individuales es clave, siempre y cuando no se pasen de la raya y afecten los derechos de otros, claro.

La faceta activista de Watson

Pero la Emma Watson activista no nació de la noche a la mañana. Después de estudiar Literatura Inglesa en la Universidad Brown y graduarse en 2014, ese mismo año fue nombrada embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres. Fue ahí que le metió toda la ficha al lanzamiento de la campaña HeForShe, que busca la igualdad de género e involucrar a los hombres en esta causa. Su discurso en las Naciones Unidas, allá por septiembre de 2014, fue uno de los momentos más importantes en su recorrido como activista. No es solo una cara bonita o la hechicera favorita, ¡es una mujer con voz y convicción!

Al final, el mensaje es claro: si queremos una Bolivia más libre y sin tanto prejuicio, ¡empecemos por casa y dejemos ser al otro! ¿O qué dicen ustedes?