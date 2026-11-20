Espectáculos

¡Atención, chismosos y seguidores de la farándula! Edith Hermida, la que nos tiene pegados a la pantalla con 'Bendita TV', ya está hasta la coronilla con la preguntadera de siempre. ¡Basta de hablar de Beto Casella! Visitando el programa de Elizabeth 'Negra' Vernaci en OLGA, la conductora soltó la sopa, harta de los señalamientos y la intriga sobre su relación con su excompañero. "No me pregunten más, yo no traicioné a nadie", sentenció, dejando clarísimo que el tema ya le pisa los callos.

¿Pero de qué va todo este lío, diremos? Pues resulta que cuando Beto Casella se despidió de 'Bendita TV' para irse a América con su nuevo proyecto, 'BTV', Edith Hermida tuvo que tomar una decisión de esas que te cambian la carrera. Casella, por cierto, atravesó meses complicados debido al rating y a empezar de cero en una nueva señal, junto con Ángel de Brito y Yanina Latorre en el horario nocturno. Mientras tanto, nuestra Edith se quedó en Canal 9, primero como reemplazante provisoria y luego como la cara principal del programa que resume lo mejor (y lo peor) de la tele argentina.

Ahora, con la perspectiva del tiempo, Edith Hermida lo tiene clarísimo. Asegura que su decisión de no irse a América fue lo más acertado. "Con el diario del lunes, estuve bien", afirmó, y agregó una perla que nos encantó: que siempre trata de seguir su intuición. ¡Y vaya si su intuición fue un GPS bien calibrado! La cosa es que las diferencias entre ella y Casella se volvieron tema nacional, con los especialistas en farándula analizando cada detalle de este "matrimonio televisivo" que, para Tomás Dente era una pareja muy simbiótica.

La verdad es que a Edith le fue de película quedándose. Verónica Franco, sumándose al debate, no escatimó en halagos, señalando el crecimiento profesional que tuvo Hermida al "despegarse" de Casella. Según Franco, Hermida se dejó llevar por su intuición, logró despegarse como pareja televisiva y hoy le está yendo muy bien con el programa. Además, dijo que le gusta lo que hace porque es espontánea y divertida. Así que, mientras Beto lidiaba con los números en América, Edith se consolidaba como la reina de las noches de Canal 9, demostrando que a veces, confiar en el pálpito propio es mejor que seguir al rebaño.

Al final, Edith nos dio una cátedra de cómo apostar por uno mismo. ¿O será que la intuición es la verdadera inteligencia que todos deberíamos escuchar?