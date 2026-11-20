Espectáculos

¡Agarren sus mates, cabezas! Jennifer Lopez, la mismísima J.Lo, acaba de soltar una de esas bombas que nos dejan pensando y con los ojos bien abiertos. La megaestrella, conocida por su música que nos hace bailar hasta el amanecer y sus peliculones que nos pegan a la pantalla, se abrió en una entrevista súper íntima con SiriusXM y reveló el proceso personal y la terapia que la ayudaron a salir a flote después de su separación de Ben Affleck. ¡Imagínense! Incluso la J.Lo, con todo su brillo, su talento y su presencia en cada alfombra roja, llegó a sentirse "muy desanimada" con sus decisiones sentimentales, una situación que, seamos honestos, a cualquiera nos puede pasar. ¡Qué fuerte escuchar esto de una diva de su calibre!

J.Lo y el desánimo post-separación

Lopez, que hoy tiene cincuenta y siete años, contó que repetir ciertas situaciones sentimentales fue como aprender lo mismo una y otra vez. Y no tuvo problema en admitir que le costó un buen tiempo entenderlo, pero que eso está bien. Ella, con la sabiduría que dan los años y las experiencias, comprendió que lo crucial no era solo lo que otras personas hacían, sino también reconocer su propia participación en esas relaciones. ¡Una lección de vida profunda que todos deberíamos chapar y aplicar, porque a la hora de la verdad, mirarse uno mismo es lo más difícil!

La cantante de "Let's Get Loud" explicó que, tras pasar por un divorcio hace un par de años, sintió que fue un período de crecimiento enorme para ella. En ese momento decidió sumergirse en sí misma y descubrir qué estaba haciendo ahí. Y como buena guerrera que siempre ha sido, no dudó en buscar ayuda profesional para navegar esas aguas turbulentas. ¡Un ejemplo clarísimo de que la terapia no es ningún chiste, sino una herramienta poderosa y súper valiosa para todos, incluso para las celebridades más grandes!

El consejo que cambió todo

Fue su terapeuta, con una visión que no la peló, quien le dio el consejo que lo cambió absolutamente todo. J.Lo, que en ese momento sentía que lo estaba arruinando todo, escuchó estas palabras: "Eres muy joven. Sigue adelante. Continúa descubriéndote y aprende a amar cada parte de ti de esa manera. Incluso esas partes de romántica empedernida". ¿Se dan cuenta de la sabiduría? ¡Hasta la parte que a veces criticamos de nosotras mismas, como ser una romántica empedernida, es una parte valiosa de quienes somos!

Mi lado romántico, ¡mi súper poder!

Desde ese día transformador, J.Lo dejó de ver su lado romántico como un defecto que debía reprocharse. Al contrario, lo reconoció como una parte esencial e innegable de su identidad y, ¡ojo!, también de su inmenso trabajo artístico. Según ella, ese lado es la artista y la soñadora que lleva dentro, la persona que crea y la valiente que sale frente a 50.000 personas, baila y hace piruetas en vivo. ¡Qué crack de mujer, sabiendo usar todo a su favor!

La dura realidad del divorcio

Sus reflexiones, aún más crudas y sinceras, también las compartió en el podcast Friends Keep Secrets, donde se abrió todavía más sobre el complicado final de su matrimonio con Affleck. Lo describió como muy decepcionante y contó el dolor que experimentó cuando sintió que la confianza que había depositado en otra persona no había sido correspondida. "Te sientes enojada, triste, devastada, quieres morirte y no puedes levantarte de la cama. Fue todo eso", confesó, sin pelos en la lengua, recordando la intensidad de sus emociones en aquella etapa. Definitivamente, de esas experiencias que una quisiera no vivir ni en pesadillas.

La artista también reconoció que, por años, había mantenido una dinámica de monógama serial, saltando de una relación a otra con la esperanza de encontrar a la persona indicada. Aunque admitió que todavía tiene el deseo de enamorarse —porque, seamos honestos, ¿quién no?—, aseguró que ahora tiene una perspectiva de la vida y el amor mucho más diferente y madura. Y como si fuera poco, nos dejó un consejo de oro para todos los que están atravesando una separación: actúen de una forma de la que puedan sentirse orgullosos al mirar hacia atrás.

Y para cerrar con broche de oro, estas declaraciones, que nos han hecho pensar y reflexionar un montón, llegan justo cuando J.Lo está con todo en la promoción de "The JLo Show: Live in Las Vegas", la película que recoge la última presentación de su residencia en Las Vegas. La podremos ver el 26 de noviembre a las 20:00 horas del este de Estados Unidos por la cadena CBS y estará disponible para streamear en Paramount+. Así que, mientras esperamos ese gran estreno para verla brillar, ¿quién más va a empezar a amar su lado de romántica empedernida después de escuchar a J.Lo? ¡Nos leemos, y a amarse sin peros!