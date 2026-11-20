Espectáculos

Daniel Radcliffe, ese actor británico que vimos crecer en nuestras pantallas como el mismísimo Harry Potter, ¡nos soltó una confesión que nos dejó boquiabiertos! En The Big Issue, reveló que cuando salió Vice City, ¡él “estaba obsesionado con GTA”!. Imagínense la escena: este juegazo, que nos transporta a una Miami ochentera súper Corrupción en Miami, llegó al mercado a finales de 2002. Podemos intuir, casi con certeza, que Dani lo jugaba en el poquísimo tiempo libre que le dejaban sus apretadísimas jornadas de rodaje en el castillo de Hogwarts. ¡Qué locura pensar en eso! Más divertido aún es imaginar una mezcla tipo Hogwarts Legacy con la “filosofía Grand Theft Auto”, donde Harry Potter anda haciendo de las suyas por los pasillos de su escuela. ¿Acaso Radcliffe, después de pasar la noche entera manejando por Vice City, habrá soñado alguna vez con un episodio de caos total en Hogwarts? ¡Se vale soñar!

Existe además una película sobre GTA, The Gamechangers, una producción de la BBC que se estrenó en septiembre de 2015. La peli nos mete en el chismecito detrás de cámaras de las batallas legales –y, digamos, hasta “espirituales”– que el estudio Rockstar Games tuvo con Jack Thompson, un congresista de Florida que se volvió la peor pesadilla de los hermanos Hauser. Thompson es interpretado en la película por Bill Paxton. ¡Ya se imaginan el drama!

Ahora, si The Gamechangers fue súper fiel a la realidad... mmm, ni tanto, y vaya que la gente lo debatió. Pero no podemos negar que el guionista James Wood y el director Owen Harris (¡sí, el mismo que nos voló la cabeza con episodios de Black Mirror como Be Right Back y San Junipero!) tenían clarísimo lo que querían. Su objetivo era contarnos, con el mayor detalle posible, todo lo que pasó desde que Vice City vendió su primer millón de unidades en menos de 24 horas, hasta el tremendo tsunami moral, político y mediático que San Andreas desató en Estados Unidos en 2004. La peli, digamos, se mueve entre la labia ágil de un Aaron Sorkin y las movidas narrativas de esos telefilmes basados en hechos reales que ahora vemos en cualquier plataforma de streaming.

Los Hauser contra la BBC: ¡Demanda va!

Para los fans más puristas de GTA, The Gamechangers probablemente no les haya contado nada nuevo, incluyendo las polémicas dinámicas laborales que Sam Hauser, cofundador y presidente de Rockstar Games, establece con cada uno de sus empleados. Sin embargo, para aquellos que quieren acercarse a esa época frenética de Rockstar desde una distancia prudencial, la peli tiene su valor, aunque a veces sea ¡demasiado didáctica! Podría definirse como una peli de videojuegos pensada para espectadores que nunca han jugado a un videojuego. No esperábamos que los hermanos Sam y Dan Hauser fueran el público objetivo de este telefilme, como tampoco lo fueron del ensayo Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto (2012) de David Kushner, que fue la inspiración.

¿Una "horterada" que pocos recuerdan?

Ambas obras, tanto la película como el libro, pecan de ser un poco especulativas, algo comprensible si pensamos en el muro de privacidad extremo que Rockstar construyó alrededor de sus oficinas desde los tiempos del GTA III. Pero ni con eso se explica del todo la bronca que les dio a los hermanos Hauser. ¡Se armó el lío! Demandaron a la BBC por uso indebido de sus marcas registradas y trataron de mil maneras de impedir que The Gamechangers se emitiera en televisión. Al final, no lo consiguieron, pero tampoco es que el asunto les haya hecho mucho daño, ¿no? A día de hoy, la peli es poco más que una notita al pie en la gigantesca historia de Rockstar, casi ni dejó huella en la cultura pop.

La única cosa que, tal vez, quedó grabada en la memoria es ese epílogo donde el mismo Daniel Radcliffe se imagina a sí mismo en una partida de GTA. Lo cual fue una horterada en su momento y, por supuesto, sigue siéndolo ahora. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Valió la pena tanto drama y tanta demanda por una película que al final pocos recuerdan?