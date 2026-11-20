Espectáculos

Pucha, uno pensaría que cuando Shakira entra a un lugar, el mundo se paraliza para verla, ¿verdad? Pues parece que no siempre. La cantante colombiana, siempre en el ojo del huracán del chismecito, hizo su más reciente aparición pública en el Kaseya Center de Miami. Estaba en el partido del Miami Heat contra los Houston Rockets, sentadita al lado de la cancha con su hijo Milan. Todo bien, disfrutando del básquet y de la onda del juego, pero la cosa se puso picosa por una misteriosa mujer sentada justo al ladito de la mismísima Shakira.

Resulta que esta señora, de la nada, no paraba de lanzarle unas miradas de reojo a la pobre Shakira. Y no era disimulada ni nada, ¡cero discreción! Los que estaban viendo el partido, y que son unos lince para darse cuenta de estas cosas, no se perdieron ni un detalle de las expresiones de la mujer. Al toque, las redes sociales empezaron a arder, señalando con qué frecuencia la señora parecía mirar de soslayo a la ganadora del Grammy. Algunos fans hasta sintieron que le estaba tirando unas miradas de "juicio" a Shakira, de esas que te atraviesan. ¡Imagínense el momento incómodo!

Obvio, el chismecito no tardó en explotar en las redes sociales, donde los usuarios tuvieron mucho, pero mucho, que decir sobre esta interacción tan peculiar. Hubo un fan que, en plan de joda, salió a "defender" a la Shakira, sugiriendo que la mujer no debería mirarla así a la cantante. Otros, en cambio, se reían a carcajadas de toda la situación, ¡es que la gente es terrible para el drama, ¿no?! La verdad, a nosotros también nos pareció medio hilarante.

Pero lejos de todo el bochinche y la atención inesperada, Shakira y Milan seguían pasándola bomba. Parecían estar disfrutando su noche en la arena como si nada. De hecho, en un momento, los dos hasta aparecieron en la pantalla gigante del estadio, sonriendo para las cámaras mientras la multitud los veía, reconfirmando que estaban en su onda madre e hijo. La Shakira, super canchera, se puso un look total denim con gafas de sol que le daban un toque misterioso y cool a la vez. Su hijo Milan, por su parte, lució una polera blanca de Gallery Dept. —una marca de Los Ángeles, súper fashion— y un gorro verde decorado con estrellitas, mostrando que el estilo lo lleva en la sangre.

Un dato curioso es que su hijo menor, Sasha, de once años, a quien comparte con su ex Gerard Piqué, no fue visto por ahí. Es posible que el baloncesto simplemente no sea su deporte favorito, ¡quién sabe! Lo que sí sabemos es que con Shakira y Milan de "invitados VIP", ¡el Miami Heat le metió una paliza al Detroit Pistons con un 137-117! Tal vez la presencia de la cantante y su hijo fueron el amuleto de la suerte para el equipo local.

Al final, uno se queda pensando, ¿qué onda con esa señora de la mirada matadora? ¿Sería envidia, o simplemente estaba aburrida del partido? ¡A ver qué dicen ustedes!