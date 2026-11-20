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Khloé Kardashian, la empresaria e influencer digital que conocemos por Keeping Up with the Kardashians, nos tiene acostumbrados a las revelaciones sobre su vida privada, pero esta última, la verdad, nos dejó boquiabiertos. En un episodio del miércoles de su podcast, Khloé in Wonderland, la estrella de 42 años se identificó públicamente como demisexual, un término que, según ella, define su necesidad de establecer un vínculo emocional profundo antes de sentir cualquier tipo de atracción romántica o sexual hacia alguien. ¡A ver, a ver, que este chisme está bueno!

La confesión surgió en una charla con su amigo Simon Huck, de 43 años, quien le contó que un terapeuta le había asignado ese término para describirlo a él y consideraba que Kardashian también encajaba en esa definición. Cuando Huck le preguntó a Khloé si sabía lo que significaba, ella respondió que no. Él le explicó entonces que una persona demisexual solo puede ser romántica e íntima con alguien si ya existe una conexión emocional fuerte, haciendo que los encuentros de una noche sean casi imposibles. “Creo que tú también lo eres”, le soltó Huck a Khloé. Y ella, ni corta ni perezosa, confirmó que nunca ha tenido un encuentro de ese tipo. Tras la bienvenida de Huck al llamado “club demi”, Khloé respondió: “¿Soy demi? Vaya”.

¿Cinco años sin “chulear”?

La revelación de Khloé va de la mano con otra confesión: lleva cinco años sin salir con nadie. ¡¿Cinco años, Khloé?! La empresaria explicó que en este momento le es muy difícil abrirse a alguien nuevo en su vida. “Es muy difícil para mí estar en esa mentalidad en este momento, porque siento que ha pasado tanto y estoy en un lugar tan bueno que tengo miedo de hacer algo que pueda terminar como mi pasado”, declaró en el podcast. A pesar de su hermetismo romántico, Khloé admitió que a veces sí extraña el afecto romántico.

Cuando Huck le preguntó si echaba de menos la compañía, Khloé fue directa: dijo que a veces solo quiere que la besen, pero que no necesariamente siente que necesita tener sexo. Así que ya saben, a Khloé le va más el cariño sincero que el touch and go.

Amor a su manera: ¿relaciones abiertas sí, mentiras no?

La cofundadora de Good American también tocó el tema de las relaciones abiertas, mostrando una postura bastante interesante. Dijo que respeta estos arreglos entre parejas, siempre y cuando todos los involucrados estén al tanto de las condiciones desde el inicio. Incluso tiró un dardo a los heterosexuales, sugiriendo que deberían aprender de la comunidad gay sobre cómo establecer límites y acuerdos explícitos. “Creo que los heterosexuales deberían tomar nota. Denme reglas. No tolero que un hombre diga ‘esto es lo que somos’ y después vaya y engañe. Muchas chicas estarían bien con esas reglas. Lo que no tolero es la mentira”, afirmó Khloé, dejando claro que la verdad, por delante.

Aunque aclaró que probablemente ella no optaría por una relación abierta, le gusta saber que tiene esa opción y que, si se presentara la situación, querría tener voz y voto en la decisión.

El camino del desamor y las lecciones aprendidas

Las declaraciones de Khloé se entienden mejor al mirar su historial amoroso, que ha sido de dominio público por años. Estuvo casada con Lamar Odom desde 2009, y su divorcio se concretó en 2016, después de que el exbasquetbolista enfrentara una sobredosis casi fatal y varios problemas de infidelidad. Después, mantuvo una relación intermitente con Tristan Thompson, con quien tiene dos hijos: True, de ocho años, y Tatum, de cuatro.

La relación con Thompson terminó definitivamente tras múltiples escándalos de infidelidad. Uno de los más sonados fue el que involucró a Jordyn Woods, en ese entonces la mejor amiga de Kylie Jenner. Y, ¡pucha!, la gota que rebalsó el vaso fue cuando se supo públicamente que Thompson había dejado embarazada a Maralee Nichols, ¡mientras Khloé esperaba a su segundo hijo!

Tanta montaña rusa amorosa dejó su huella en la confianza de Khloé en sus propias decisiones. En octubre pasado, la empresaria reconoció que no se fía mucho de su criterio cuando se trata de hombres. “Estoy intentando entender por qué tomo ciertas decisiones. Y todavía no tengo esa respuesta”, señaló. ¡Así que no la juzguemos tan rápido! La Khloé está en un viaje de autodescubrimiento emocional. ¿Qué opinan ustedes, bandita? ¿Ya habían escuchado de la demisexualidad?