Espectáculos

El futbolista argentino Matías Martín, a quien lo vemos más en la radio con Todo pasa por Urbana Play, se mandó una escapadita de lujo a Barcelona junto a su hijo menor, Alejo. ¡Y ojo que ya tiene dieciocho años! Este viaje, antes de despedir el 2026, es de esos que te marcan, y más cuando sabemos que Alejo es fruto de su relación con Natalia Graciano, de quien se separó en 2023.

No solo se dedicaron a turistear por las calles de Barcelona, la Sagrada Familia o las obras del maestro Gaudí, ¡qué va! También se pusieron creativos componiendo música, teniendo charlas de esas que te mueven el piso, admirando la inmensidad del Mediterráneo y hasta viendo musicales top como Six. ¡Un combo completo de papá e hijo!

Matías compartió toda la onda en Instagram con una galería de fotos que es pura envidia. Y para rematar, le dedicó unas palabras a Alejo, que está arrancando en la adultez: “Jornadas catalanas que acarician el alma y sacuden el corazón. Todo es risa y asombro. Y charla profunda y sincera”. ¡Ahí nos mostró la complicidad que tienen! Y Alejo le respondió un simple pero potente “¡Increíble!”.

Como era de esperarse, el post explotó en las redes. Los fans, a full deseándole un buen fin de año a Matías, sabiendo que el 2025 no fue color de rosa para él, con su separación de Victoria De Masi y algunos roces mediáticos. Pero la cereza del pastel fue Natalia Graciano, su expareja y mamá de Alejo, que apareció para decirle a su hijo: “Te amo”. ¡Ahí demostraron que, pese a todo, la buena onda por los hijos está intacta!

Y hablando de cosas que te atrapan, Matías, entre paseo y paseo, no dejó de lado su faceta lectora y nos recomendó El secreto de los sobrevivientes de Javier Sinay. Un libro que investiga lo que pasó antes del accidente fatal del vuelo del Chapecoense, que ocurrió hace diez años, el 28 de noviembre de 2016. Matías dijo estar “Enganchadísimo con este libro”. Así que, entre paseos por Barcelona y lecturas intensas, ¿quién más quiere un Matías Martín que le recomiende libros y se vaya de viaje para recargar energías?