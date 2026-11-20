Espectáculos

Los Premios Soberano 2027 se vienen con misterio, y la organización no perdió el tiempo en ponerle chispa al asunto. Publicaron en sus redes sociales el mensaje: «Un nuevo misterio se extiende sobre la alfombra roja», invitando a todos a especular sobre quiénes serán los próximos presentadores de ese desfile de estrellas.

Ya sabemos que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) confirmó a Nahiony Reyes y a Juan Carlos Pichardo Jr. como los capos que conducirán la ceremonia principal, que será el 17 de marzo de 2027. Pero la cosa se pone picante cuando hablamos del equipo que tendrá a su cargo la antesala, esa alfombra roja donde todo el mundo quiere ver y ser visto. Sus nombres todavía son un secreto a voces.

Entre las figuras que suenan fuerte para esa responsabilidad, ¡y con motivos!, está Jessica Pereira, que se la sabe larga en entrevistas y suelta en el mundo del entretenimiento. También figuran Moisés Salcé y Gabi Desangles, un par que ya la rompió conduciendo la alfombra de los Premios Heat y tienen experiencia conversando con artistas frente a las cámaras. ¡Ni que decir, ya saben cómo es la cosa!

Otro nombre que resalta es Nelfa Núñez, quien se llevó el Soberano 2026 como Animadora de Televisión del Año. ¡Un puntazo para ella! Y ojo, que Karen Yapoort podría volver a un escenario que conoce de memoria, después de conducir la alfombra roja en 2025 y 2026. Es una veterana en esto.

A ese grupo de lujo se suma Sophia Sanabria, que formó parte de la transmisión de 2026 y podría aportar esa mirada fashionista que tanto nos gusta, fijándose en cada detalle de los atuendos. También tienen la cancha Raeldo López y el estilista Reading Pantaleón, que fueron parte del equipo en 2025, además de Amara La Negra, quien participó en la edición siguiente.

La onda digital también tendrá su espacio, ¡claro que sí! Nathalie B, que se unió a Divertido con Jochy en 2026, podría traer entrevistas rápidas y chismecitos detrás de cámaras. En esa línea, tenemos a Carlos Durán, el capo del contenido en YouTube, y a Chiky Bombom, que combina su popularidad en redes sociales con su laburo en la tele, en el programa Hoy Día de Telemundo. Pura dinamita digital.

Con esta lista, los Premios Soberano 2027 prometen una alfombra roja para que el chisme esté asegurado. ¿A quién le pasás la batuta para que nos haga vibrar?