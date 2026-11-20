Espectáculos

¡Qué lío se armó, gente! ¿Se acuerdan del chismecito que Bad Gyal desató hace un par de semanas? La cantante española de música urbana, conocida por su tema "Más Cara", se mandó una declaración que dejó a medio mundo boquiabierto y a los fans de Taylor Swift ¡ardiendo más que pimiento ulupica! En una entrevista para el programa argentino "Fort Night Show" con Marta Fort, Bad Gyal fue directa al grano: dijo que ni por tres millones de euros trabajaría con Taylor Swift. Y no solo eso: comentó que la música de Taylor no la identificaba, y usó unas metáforas gastronómicas para explicarlo. ¡Uff! Imagínense el revuelo.

Como era de esperarse, estas palabras de Bad Gyal se viralizaron en un dos por tres. Las redes sociales se llenaron de todo tipo de comentarios. La polémica estaba servida, como un buen plato fuerte con ají, ¡listo para generar más chismografía!

Pero el silencio de Bad Gyal no duró mucho. Después de todo el tembladeral, la artista finalmente decidió salir al frente y aclarar las cosas. Esta vez, su actitud fue mucho más conciliadora, como si el chip le hubiera cambiado radicalmente. Cuando le volvieron a preguntar por el tema, ella fue contundente y dijo que esta vez no la iban a pillar.

Bad Gyal no dudó en aceptar su error y en reflexionar sobre sus propias palabras, un gesto que sorprendió a muchos. Dijo que no quiere presentarse como una artista que menosprecia a otras mujeres, reconoció que quienes la criticaron tienen razón y que debe aceptar su error. Además se preguntó por qué, entre todos los artistas de la historia, escogería precisamente a una mujer.

Según la catalana, cuando hizo esos comentarios hablaba de manera muy relajada y no fue consciente de la repercusión que tendrían; añadió que lo que dijo "no era algo nuevo, estaba circulando por ahí fuera". Bad Gyal cerró el tema asegurando que 10 años como artista y hablando con la prensa no son suficientes, y que esto ha sido una lección que aún no había aprendido.

A la firme, ¿creen que fue una disculpa sincera y un verdadero cambio de actitud, o simplemente un intento desesperado de apagar el fuego de la controversia? ¡Parece que el mundo de las celebridades es una escuela constante!