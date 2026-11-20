Espectáculos

¡Swifties de Bolivia, agárrense fuerte! Porque el Museo de Bellas Artes de Boston (MFA) acaba de soltar una bomba que nos dejó con la boca abierta: ¡una exposición dedicada enterita a la única e inigualable Taylor Swift! Se trata de una iniciativa poco común para el museo, pero que promete ser una joya para recorrer dos décadas de la trayectoria artística de la cantante, desde su música hasta sus espectaculares presentaciones.

Taylor Alison Swift, la cantante, compositora y empresaria que nos tiene a todos pegados a la pantalla con sus líricas que destapan su vida, es una fuerza imparable. Se mudó a Nashville a los 14 años para seguir una carrera en la música country. Sus álbumes, desde el homónimo de 2006 hasta `Reputation` de 2017, vendieron cada uno más de un millón de copias en su semana de estreno en Estados Unidos. Y ahora, su legado llega a un museo de arte. ¡Qué level!

¡Un recorrido por su universo Swiftie!

La exhibición, titulada `Taylor Swift: The Eras Collection`, abrirá sus puertas el 10 de abril de 2027 y estará disponible hasta el 15 de agosto del mismo año en Massachusetts. El MFA será la única sede anunciada, y para esta ocasión, el museo pondrá toda su experiencia en colecciones de moda e instrumentos musicales al servicio de la artista. Es la primera vez que dedican una exposición a un músico, ¡así que imagínense el despliegue!

El recorrido estará dividido en doce sectores o viñetas, cada uno dedicado a una de las eras de Taylor. Arrancando con referencias a “Tim McGraw”, de su álbum debut de 2006, y llegando hasta materiales relacionados con “The Fate of Ophelia”, de `The Life of a Showgirl`, publicado en 2025. Una verdadera cronología de su evolución musical.

Kristen Hoskins, directora de Programas Públicos del MFA, nos adelantó que la propuesta permitirá “observar de cerca prendas e instrumentos asociados con la cantante”. Y sí, esta exhibición fue organizada por el propio museo, así que no es parte de ninguna gira mundial, ¡es exclusiva de Boston!

De los escenarios al museo

Prepárense para ver de cerca algunas de las piezas más icónicas que Taylor ha usado. Entre los objetos confirmados está el vestido rojo diseñado por Alberta Ferretti, que usó en los segmentos de folklore y evermore del `The Eras Tour`. También podrán admirar el body con pedrería de la era `Midnights`, creación de Zuhair Murad, y la chaqueta con flecos que brilló en la interpretación final de “Karma”. ¡Unas joyitas de la moda!

Pero no todo es vestuario de conciertos. Habrá un espacio dedicado al videoclip de “Fortnight”, la canción de su reciente álbum `The Tortured Poets Department`, publicado en 2024. Este sector incluirá el vestido de inspiración victoriana que usó en el video y una máquina de escribir, todo bajo una instalación que simulará un torbellino de papeles suspendidos en el aire. ¡Una recreación de lujo!

¡Música que se toca y se mira!

Los instrumentos también tendrán su protagonismo, porque sin ellos, ¿qué sería de Taylor? La exposición contará con una mandolina que usó en el video musical de “Willow”, del álbum `evermore`. Y para los fans del country, un banjo Deering de la gira mundial `Speak Now` (del álbum de 2010) estará presente. También veremos una guitarra acústica verde Gibson J-180 que la acompañó en el `Reputation Stadium Tour` (del álbum de 2017).

Jared Katz, curador de Instrumentos Musicales Pappalardo del MFA, explicó que el museo tiene más de cien años de experiencia en exhibir instrumentos y moda, lo que les permitió reunir objetos que representan distintas etapas de la evolución musical de Taylor. ¡Hasta la estructura exterior de un piano de cola rosa y dorado que usó al interpretar “Lover” en los American Music Awards de 2019 estará ahí!

¡Agarren sus tickets!

Si ya están con la tarjeta en la mano, les contamos que las entradas para el público general estarán disponibles a partir de las 18:00 del 13 de diciembre de 2026, ¡justo en el cumpleaños de Taylor! El precio es de USD 40 para adultos y USD 24 para jóvenes de siete a diecisiete años. Los niños de hasta seis años entran gratis, pero igual necesitan reserva.

Ojo, el boleto incluye la entrada general al MFA, pero no a `Renoir and Love`, otra exhibición temporal que va del 28 de febrero de 2027 al 13 de junio de 2027 y requiere una reserva aparte. Recuerden que el ingreso es con horario específico (una franja de 30 minutos) y no se puede reingresar con el mismo ticket. ¡Así que a organizarse bien para no perderse nada! ¿Será que algún día tendremos una expo así por estos lares?