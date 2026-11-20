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Kris Jenner, la jefa del clan Kardashian-Jenner, una vez más nos dejó con la boca abierta al hablar sin filtro sobre cómo mantiene su apariencia. Ahora, la empresaria de 71 años contó que se hace un tratamiento láser vaginal llamado MonaLisa Touch. Esta confesión tan... íntima, salió a la luz durante un episodio reciente de The Kardashians, mientras almorzaba con su amiga Shelli Azoff.

Jenner no se anduvo con rodeos. Comentó que tenía una cita próxima con su ginecóloga para repetir el procedimiento, describiéndolo como un láser aplicado en la vagina. Según ella, el tratamiento deja esa zona realmente perfecta y bonita. ¡Imagínense! La matriarca hasta bromeó al respecto entre risas. Y sí, confirmó que no es la primera vez que recurre a este método, y está chocha con los resultados.

Pero, ¿qué es el MonaLisa Touch? Aunque Kris lo ve por el lado estético, en realidad es un tratamiento con tecnología láser de dióxido de carbono (CO₂) que estimula la regeneración del tejido vaginal. La Clínica Cleveland explica que ayuda a reparar el tejido y a producir colágeno, elastina y nuevos vasos sanguíneos. Se usa para aliviar síntomas de la menopausia, como sequedad o atrofia vaginal, que pueden causar dolor en las relaciones. También puede ser una opción para pacientes que han tenido procedimientos ginecológicos, como una histerectomía. ¡Así que no es solo por verse "bonita"!

La verdad es que Kris no tiene problema en hablar de sus tratamientos estéticos. En 2025, antes de cumplir los 70 años, se hizo un segundo estiramiento facial, el primero había sido hace unos 15 años. En una entrevista con Vogue Arabia, contó que quería renovar su imagen y ser la mejor versión de sí misma. Y ojo, en 2024 también compartió públicamente que debía someterse a una histerectomía después de que los médicos detectaran un tumor en uno de sus ovarios.

Esta nueva revelación se suma a la larga lista de conversaciones que la mamá de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie ha tenido con sus fans sobre el envejecimiento, el bienestar y los retoques. Sus fans ya saben que pueden esperar cualquier cosa de ella. Los nuevos episodios de The Kardashians se estrenan cada jueves por Hulu, así que si quieren más chismecito de este tipo, ya saben dónde buscar.